سلوى بكر تفوز بجائزة "بريكس" الأدبية في روسيا

18 حجم الخط

فازت الكاتبة المصرية سلوى بكر بجائزة "بريكس" الأدبية في دورتها الأولى بروسيا، وذلك اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر.

وأكدت الخبر الكاتبة ضحى عاصي، عضو مجلس أمناء ومؤسسي الجائزة، حيث جرى إعلان النتائج اليوم بمدينة خاباروفسك الروسية.

شهد السباق ترشيح كتاب من دول التجمع وهي الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، والإمارات، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مصر.

وقالت الكاتبة ضحي عاصي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الله عليكى يا مصر سلوى بكر تقتنص جائزة البريكس الأدبيه فى دورتها الأولى من بين مرشحين الصين الهند البرازيل روسيا الأمارات جنوب افريقيا.”

وتابعت: “لم افرح من زمن مثل هذة الفرحه عندما تكون الجوائز للقيمه الأدبيه فقط تكون مصر فى المقدمه، الأن من مدينه خابارف من روسيا، سلوى بكر، مصر تفوز بجائزة البريكس الادبية”.

يأتي ذلك بعد ترشيح أدباء وكتاب من دول تجمع بريكس، الذي انضمت إليه مصر رسميًا العام الماضي، وكانت سلوى بكر قد وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة في شهر سبتمبر الماضي، ضمن 27 كاتبًا وكاتبة من دول مختلفة.

وانطلقت جائزة بريكس الأدبية عام 2024، وتمنح لأول مرة هذا العام للأدباء الذين تعكس أعمالهم التقاليد والتنوع الثقافي.

سلوى بكر

تعد سلوى بكر روائية مصرية بارزة، قدمت العديد من الأعمال الأدبية اللافتة التي انشغلت بمصائر المهمشين وقضايا المرأة في المجتمع المصري، وحصدت خلال مسيرتها جوائز دولية عديدة، ومن أبرز أعمالها: "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء"، "البشموري"، وهي الرواية التي اختيرت ضمن أفضل مئة رواية عربية في قائمة اتحاد الكتاب العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.