قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن هناك حاجة إلى "مزيد من العمل" في المفاوضات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية.

روبيو: أمريكا تتفهم موقف روسيا ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية



وبعد اجتماع دام حوالي أربع ساعات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في فلوريدا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين: "كان اجتماعا مثمرا للغاية، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين على الجميع القيام به".



وأضاف: "الأمر لا يقتصر على شروط وقف الأعمال القتالية، المهم هو ما يمكن أوكرانيا من تحقيق ازدهار طويل الأمد، وأعتقد أننا مهدنا الطريق في جنيف، وواصلناه هذا الأسبوع، وأحرزنا تقدما إضافيا اليوم، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، إنها عملية دقيقة ومعقدة".

اجتماع فلوريدا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وأوضح أن "ضمانات الأمن طويلة الأمد لكييف هي النتيجة المرجوة لمفاوضات التسوية".

وأكد روبيو: "يجب أن تصبح روسيا جزءا من معادلة التسوية الأوكرانية، والمبعوث ستيف ويتكوف، سيسافر في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى موسكو لهذا الغرض".

وأشار روبيو إلى أن "الولايات المتحدة تنظر بواقعية إلى عملية التفاوض الأوكرانية"، قائلا: "كانت الجلسة اليوم مثمرة ومفيدة للغاية حيث أعتقد أنه تم تحقيق تقدم إضافي، ونحن نتمسك بالواقعية بشأن مدى صعوبة هذا الأمر، لكننا متفائلون".

كما أكد روبيو أن "الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهات نظرها بشأن التسوية الأوكرانية".

