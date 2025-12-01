الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا والسعودية توقعان اتفاقية لإلغاء التأشيرات بينهما

علم روسيا والسعودية،
علم روسيا والسعودية، فيتو
وقعت كلًا من روسيا والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات

وكانت الحكومة الروسية وافقت يوم الخميس الماضي على مشروع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات بين البلدين.

نصوص قرار الاتفاقية الموقعة بين السعودية وروسيا

وينص القرار على أنه "وفقا للمادة 11 من القانون الاتحادي بشأن المعاهدات الدولية الروسية، فإن مشروع الاتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات بين البلدين، المقدم من وزارة الخارجية الروسية، قد تم الاتفاق عليه مع الهيئات التنفيذية المعنية، وخضع لمراجعة أولية مع الجانب السعودي".

وكلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين البعثة الدبلوماسية بإجراء مفاوضات مع الجانب السعودي، لتفويض إدخال بعض التعديلات على مشروع الإعفاء من التأشيرة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد في يوليو الماضي أن اتفاقية إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية في المراحل النهائية من الإعداد.

اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن تدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر.

وجاء في بيان الوزارة: "في 13 ديسمبر 2025، تدخل الاتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة المملكة الأردنية، بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولتين حيز التنفيذ، والتي وقعت في موسكو في 20 أغسطس 2025".

وأوضح البيان أن المواطنين الروس سيتمكنون، وفقًا لهذه الوثيقة، من الدخول إلى الأردن والإقامة فيها بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال كل زيارة، بشرط عدم القيام بأعمال، أو أنشطة تجارية أو الدراسة، أو الإقامة الدائمة في الأردن، "في الوقت نفسه يجب ألا تتجاوز فترة الإقامة الإجمالية 90 يومًا خلال السنة".

