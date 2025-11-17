محافظ أسيوط: انطلاق ثاني أيام دورة الوعي الوطني وتمكين الشباب

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للوعي الوطني وتنمية مهارات الشباب في مواجهة الأزمات، والتي تنظمها المحافظة بالشراكة مع المحكمة العربية للتحكيم، ضمن برنامج تدريبي يستهدف أكثر من ألف شاب وفتاة داخل ثلاث قاعات تعمل بالتوازي على مدار ثلاثة أيام عبر نظام الفيديو كونفرانس، بما يتيح إتاحة التدريب لأكبر عدد من المشاركين ويحقق أعلى مستويات الكفاءة التنظيمية.

وأوضح محافظ أسيوط في تصريحاته أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي امتدادًا لجهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز وعي الشباب بقضايا الوطن، مشيرًا إلى أن الوعي الوطني أصبح السلاح الأهم في مواجهة التحديات المتسارعة وحروب الأجيال الحديثة.

وأضاف محافظ أسيوط أن التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم يعكس حرص المحافظة على دعم شبابها بالمعرفة الحقيقية وفهم طبيعة المخاطر المعاصرة، مؤكدًا أن الوعي الصحيح هو حجر الزاوية في حماية الدولة وتعزيز واستقرارها.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن شباب أسيوط يمثلون الثروة الحقيقية للمحافظة، مؤكدًا مواصلة العمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم ليكونوا في مقدمة الصفوف المشاركة في حماية مقدرات الوطن ودفع مسارات التنمية.

دور مؤسسات الدولة في رفع وعي الشباب

وشهدت فعاليات اليوم الثاني محاضرة موسعة للواء دكتور محمد الطاهر، أستاذ القانون الإداري، تناول خلالها دور مؤسسات الدولة في رفع وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الأزمات والشائعات وتغيرات المشهد العام.

وأشار أبو النصر الطاهر إلى أن الدولة المصرية تمتلك منظومة مؤسسية قوية تعمل بتناغم لحماية المجتمع، مؤكدًا أن المعرفة وتحليل المعلومات يشكلان أساسًا لبناء جيل قادر على اتخاذ القرار الرشيد في الوقت المناسب.

كما استعرض نماذج لآليات عمل المؤسسات التنفيذية والرقابية، موضحًا أن الوعي الوطني لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل منظومة متكاملة من الفهم القانوني والدستوري والتفاعل المسؤول مع الأحداث.

وكان اليوم الأول للدورة قد تضمن محاضرة للمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، تحدث فيها عن تطور المحكمة ودورها في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الوعي القانوني، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوعي الوطني والنمو الاقتصادي وذلك بحضور النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار الدكتور السيد عبدالفتاح محمد الأمين العام للمحكمة، واللواء دكتور أسامة صلاح الماحي مستشار وحدة التدريب والدراسات وعضو مجلس إدارة المحكمة، والمستشار نزار محمد السيسي عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات والمراسم، والدكتور محمد المعداوي منسق عام التدريب، والمستشار بلال محمد عبدالعزيز مدير إدارة الاتصال بالمحكمة.

وتختتم فعاليات الدورة غدًا في يومها الثالث والأخير، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبدالوهاب رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم والمستشار فاروق أحمد سلطان مكي رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم وسط مشاركة كبيرة من شباب وفتيات المحافظة، في إطار دعم رؤية مصر 2030 لبناء وعي وطني مستدام وتنمية قدرات الشباب في مواجهة مختلف التحديات.

