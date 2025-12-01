محافظ الدقهلية: القوافل الطبية قدمت 9120 خدمة للمواطنين خلال نوفمبر

الإثنين 01 ديسمبر 2025
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية المجانية التي تجوب قرى ومراكز المحافظة، لتقديم الخدمات للأكثر احتياجًا، وأشار إلى أن هذه القوافل، المُنفذة بالتنسيق مع وزارة الصحة، قدمت ما يزيد عن تسعة آلاف خدمة طبية مجانية خلال شهر نوفمبر الماضي.

من جانبه، قدم الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية، حصادا تفصيليا لأعمال القوافل التي استمرت طوال الشهر تحت إشراف منسقها الدكتور رامز شوقي.

 وأوضح أن القوافل الطبية قامت بالكشف الطبي المجاني على 4565 مواطنا في تخصصات متنوعة، إلى جانب تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى شملت: إجراء 301 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 459 شخصًا، وإجراء 143 تحليل طفيليات، و378 تحليل دم، و24 عملية خلع أسنان. 

استفاد منها 2651 شخصا بالإضافة إلى تنفيذ 590 نشاطا توعوي

كما أشار الجزار إلى أنه تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات للعلاج المتخصص، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة. ولم تقتصر الحملة على العلاج، بل شملت جانب التوعية من خلال ندوات تثقيفية استفاد منها 2651 شخصا، بالإضافة إلى تنفيذ 590 نشاطا توعويا ضمن مبادرات صحية مصاحبة. 

وشدد المحافظ على أن الحالات التي تحتاج إمكانيات خاصة يتم تحويلها فورًا لمستشفيات مديرية الصحة، مؤكدًا استمرار هذه القوافل في الوصول لكافة المناطق، وخاصة النائية، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن إقامتهم. 

