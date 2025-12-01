الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين المخدر بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستانف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل، على خلفية اتهامه بحيازة المواد المخدرة هيروين بقصد والاتجار بمنطقة المرج، وقضت بتخفيف الحكم من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 6 سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسيجارة من الحشيش بقصد التعاطي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الاتجار والتربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات مستأنف القاهرة المواد المخدرة هيروين النيابة العامة الهيروين المخدر قسم شرطة المرج أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

السجن 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة 130 ألف قرص مخدر بالأميرية

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads