السجن 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين المخدر بالمرج

قضت محكمة جنايات مستانف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل، على خلفية اتهامه بحيازة المواد المخدرة هيروين بقصد والاتجار بمنطقة المرج، وقضت بتخفيف الحكم من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 6 سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسيجارة من الحشيش بقصد التعاطي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الاتجار والتربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

