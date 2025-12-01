الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في المطرية

كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران ولا توجد شبهة جنائية. 

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بالمطرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد حريق شقة المطرية دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق شقة بالجيزة

وفي واقعة أخرى نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة  بولاق الدكرور دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم  إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

