انطلاق القوافل الطبية المصغرة المجانية بقرى مركز فوه بكفرالشيخ

انطلقت بمحافظة كفر الشيخ فعاليات مبادرة وزارة الصحة والسكان الجديدة «القوافل الطبية المصغّرة والتوعوية»، التي تُنظم على مدار ستة أيام في عشر محافظات على مستوى الجمهورية، حيث بدأت أولى فعالياتها بقرية العلوي التابعة لمركز فوه، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية.

وشهد اليوم الأول من القافلة تنفيذ خدمات الفحص والعلاج المجاني في تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء وتنظيم الأسرة، إلى جانب أنشطة التوعية الصحية، وذلك من خلال فرق عمل ميدانية من الإدارة الصحية بفوه برئاسة الدكتورة منال أباظة، وبمشاركة فرق المبادرات الرئاسية بقيادة الدكتور رامي العدوي، وإدارة تنمية الأسرة برئاسة الدكتور حازم موسى.

ووفقًا لتقرير مديرية الشئون الصحية، تم توقيع الكشف الطبي على 220 مواطنًا، بواقع 87 حالة باطنة، و100 حالة أطفال، و33 حالة نساء وتنظيم أسرة، من بينها 9 حالات تركيب لولب و8 حالات لاستخدام وسائل تنظيم (أقراص وكبسولة). كما تم صرف الأدوية مجانًا لجميع المترددين تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتحقيق العدالة الصحية والوصول بالخدمة إلى جميع القرى والنجوع.

وفي إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية، أُجري 301 فحص طبي شملت، 66 فحص سكر عشوائي و66 فحص ضغط دم ضمن مبادرة الأمراض المزمنة، 26 فحص اعتلال كلوي و26 فحص دهون الدم ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، و30 فحصًا و35 حالة توعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ استمرار تنظيم القوافل الطبية المصغّرة يوميًا حتى الخميس 6 نوفمبر، ضمن خطة وزارة الصحة للوصول بالخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المديرية أن القافلة ستتوجه بعد ذلك إلى مدينة كفر الشيخ – القنطرة البيضاء، ضمن خطة تغطية جميع مراكز المحافظة خلال فترة المبادرة.

وفي ختام اليوم الأول، وجّه فريق إشراف القوافل العلاجية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في إنجاح الفعاليات، وعلى رأسها الإدارة الصحية بفوه، ومستشفى مطوبس المركزي، ورئاسة مركز ومدينة فوه، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدين أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق شعار وزارة الصحة «خدمة طبية لكل مواطن في مكانه».

