صحة الدقهلية تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت مديرية الشئون الصحية عن تشكيل لجنة للإشراف على استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية قيادات الطب الوقائي والعلاجي وبرامج الطوارئ وإدارات الترصد وصحة البيئة، وذلك لضمان متابعة شاملة لكافة الإجراءات على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة شاملة لرفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، وتفعيل غرف الطوارئ بالإدارة العامة للطب الوقائي، والإدارات الصحية، والمستشفيات، على مدار الساعة.

الطب الوقائي يرفع درجة الاستعداد بالمحافظة

فعّلت مديرية الصحة غرفة طوارئ مركزية بالإدارة العامة للطب الوقائي تعمل على تلقّي البلاغات والمتابعة اللحظية مع الإدارات الصحية، إلى جانب غرف طوارئ فرعية بكل إدارة تعمل على مدار 24 ساعة.

وصرّح الدكتور تامر الطنبولي بأن الطب الوقائي دفع بفرق ميدانية من الإدارات الصحية للمرور على اللجان الانتخابية، لمتابعة إجراءات مكافحة العدوى، وتوفير المستلزمات الوقائية، ومتابعة جهوزية محيط اللجان على مدار الساعة.

انتشار فرق المبادرات الرئاسية حول اللجان الانتخابية

دفعت مديرية الصحة بفرق المبادرات الرئاسية للانتشار في نطاق الإدارات الصحية وحول اللجان الانتخابية، بهدف تقديم الدعم الطبي الفوري، ومتابعة الحالات الطارئة، والتدخل السريع حال رصد أي احتياج صحي داخل أو خارج اللجان.

وتقوم هذه الفرق بمتابعة العلامات الحيوية للحالات التي قد تحتاج دعمًا طبيًا سريعًا، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة العدوى خلال أيام التصويت.

الإدارة العامة للأمراض المتوطنة تكثّف جهودها داخل اللجان

قامت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بتنفيذ حملات موسعة للرش والتطهير داخل ومحيط اللجان الانتخابية، لضمان بيئة آمنة للناخبين والعاملين.

كما واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا طلخا أعمال الرش منذ أمس واليوم، ضمن خطة المحافظة لتأمين الإجراءات الوقائية خلال العملية الانتخابية.

رفع درجة الاستعداد العلاجي بالمستشفيات

أكد الدكتور السيد فاروق أن المستشفيات التابعة للمديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع تعزيز الفرق الطبية بأقسام الطوارئ، وتوفير أرصدة إضافية من المستلزمات وأكياس الدم، وضمان جاهزية أقسام الأشعة والمعامل وبنوك الدم على مدار اليوم.

كما تم التشديد على تفعيل خطط الإبلاغ الفوري وربط جميع المستشفيات بغرفة الطوارئ المركزية بديوان المديرية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها مديرية الصحة بالدقهلية لضمان بيئة صحية آمنة خلال العملية الانتخابية، ودعم جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.

