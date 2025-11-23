الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025

تجهيز اللجان
تجهيز اللجان
18 حجم الخط

 أعلنت مديرية الشئون الصحية عن تشكيل لجنة  للإشراف على استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية قيادات الطب الوقائي والعلاجي وبرامج الطوارئ وإدارات الترصد وصحة البيئة، وذلك لضمان متابعة شاملة لكافة الإجراءات على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار تعليمات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة شاملة لرفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، وتفعيل غرف الطوارئ بالإدارة العامة للطب الوقائي، والإدارات الصحية، والمستشفيات، على مدار الساعة.

الطب الوقائي يرفع درجة الاستعداد بالمحافظة

فعّلت مديرية الصحة غرفة طوارئ مركزية بالإدارة العامة للطب الوقائي تعمل على تلقّي البلاغات والمتابعة اللحظية مع الإدارات الصحية، إلى جانب غرف طوارئ فرعية بكل إدارة تعمل على مدار 24 ساعة.

وصرّح الدكتور تامر الطنبولي بأن الطب الوقائي دفع بفرق ميدانية من الإدارات الصحية للمرور على اللجان الانتخابية، لمتابعة إجراءات مكافحة العدوى، وتوفير المستلزمات الوقائية، ومتابعة جهوزية محيط اللجان على مدار الساعة.

انتشار فرق المبادرات الرئاسية حول اللجان الانتخابية

دفعت مديرية الصحة بفرق المبادرات الرئاسية للانتشار في نطاق الإدارات الصحية وحول اللجان الانتخابية، بهدف تقديم الدعم الطبي الفوري، ومتابعة الحالات الطارئة، والتدخل السريع حال رصد أي احتياج صحي داخل أو خارج اللجان.
وتقوم هذه الفرق بمتابعة العلامات الحيوية للحالات التي قد تحتاج دعمًا طبيًا سريعًا، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة العدوى خلال أيام التصويت.

الإدارة العامة للأمراض المتوطنة تكثّف جهودها داخل اللجان

قامت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بتنفيذ حملات موسعة للرش والتطهير داخل ومحيط اللجان الانتخابية، لضمان بيئة آمنة للناخبين والعاملين.
كما واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا طلخا أعمال الرش منذ أمس واليوم، ضمن خطة المحافظة لتأمين الإجراءات الوقائية خلال العملية الانتخابية.

 رفع درجة الاستعداد العلاجي بالمستشفيات

أكد الدكتور السيد فاروق أن المستشفيات التابعة للمديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع تعزيز الفرق الطبية بأقسام الطوارئ، وتوفير أرصدة إضافية من المستلزمات وأكياس الدم، وضمان جاهزية أقسام الأشعة والمعامل وبنوك الدم على مدار اليوم.

كما تم التشديد على تفعيل خطط الإبلاغ الفوري وربط جميع المستشفيات بغرفة الطوارئ المركزية بديوان المديرية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها مديرية الصحة بالدقهلية لضمان بيئة صحية آمنة خلال العملية الانتخابية، ودعم جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استعدادات انتخابات مجلس النواب الادارة العامة للطب الوقائي الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية العملية الانتخابية المستشفيات التابعة للمديرية انتخابات مجلس النواب 2025 حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تعليمات الدكتور درجة الإستعداد القصوى غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحي مجلس النواب 2025 وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

بعد واقعة مدرسة سيدز، 5 علامات تؤكد أن طفلك تعرض للتحرش

حزب العدل يحصل على العضوية الكاملة في الليبرالية الدولية

أمين الفتوى: الشريعة الإسلامية حرمت إيذاء الزوجة بأي صورة (فيديو)

حزب الله: العدوان على الضاحية استهدف شخصية جهادية والمقاومة ستقرر شكل الرد

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية