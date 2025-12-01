ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

18 حجم الخط

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد كبير من المخالفات وتنفيذ حملات فحص للسائقين لضمان السلامة المرورية.

نتائج الحملات على الطرق العامة

تمكنت الحملات من ضبط 123732 مخالفة مرورية متنوعة، شملت أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.



كما تم فحص 1776 سائقًا، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 89 حالة تعاطي مواد مخدرة.

استمرار الحملات على الطريق الدائرى الإقليمى

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، تم ضبط 732 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأوضاع الأمن والمتانة. كما جرى فحص 125 سائقًا، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالى 9 أحكام، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية لضمان الانضباط والسلامة على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.