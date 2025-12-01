ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

الإثنين 01 ديسمبر 2025
 تواصل  وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد كبير من المخالفات وتنفيذ حملات فحص للسائقين لضمان السلامة المرورية.

القبض على متهمين بسرقة مبرد مياه في بني سويف

في لفتة إنسانية، أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

نتائج الحملات على الطرق العامة

 تمكنت الحملات من ضبط 123732 مخالفة مرورية متنوعة، شملت أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
 

كما تم فحص 1776 سائقًا، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 89 حالة تعاطي مواد مخدرة.

استمرار الحملات على الطريق الدائرى الإقليمى

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، تم ضبط 732 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأوضاع الأمن والمتانة. كما جرى فحص 125 سائقًا، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالى 9 أحكام، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية لضمان الانضباط والسلامة على الطرق.

