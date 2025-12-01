الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على متهمين بسرقة مبرد مياه في بني سويف

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
18 حجم الخط

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخصين متهمين بسرقة مبرد مياه من أمام أحد المصانع بمدينة بني سويف، بعد تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعى.

سرقة مبرد مياه، بني سويف، تروسيكل بدون لوحات، ضبط المتهمين، الحوادث الأمنية،
سرقة مبرد مياه، بني سويف، تروسيكل بدون لوحات، ضبط المتهمين، الحوادث الأمنية،

أوضحت التحريات أن المتهمين يستقلان "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، ولم تُسجل أى بلاغات رسمية بالحادث، وتم تحديد هويتهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

الإجراءات القانونية

اعترف المتهمان بالسرقة، وأرشدا رجال الأمن إلى مكان ضبط المبرد المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

وكان فى وقت سابق،تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من السيدات بطريق المغافلة.

وكانت مباحث الجيزة تلقت عدة بلاغات من سيدات بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة من مجهولين. 

وبإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة في محيط مواقع السرقات، تمكنت القوات من تحديد هوية الجناة وضبطهم.

وتبيّن أنهم عاطلان، وبمناقشتهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، من خلال درجاتهم النارية واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة أخرى، مؤكدين تخصصهم في سرقة الهاتف المحمولة من السيدات بأسلوب المغافلة والخطف.

القبض على شخصين سرقا هاتف سيدة وطلبا مقابلا ماليا لاسترجاعه بالجيزة

وفي ذات السياق، قررت النيابة العامة قرار حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لكل منهما، بتهمة خطف هاتف سيدة وطلب مبلغ مالي مقابل استرجاعه بالجيزة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين لقيام أحدهما بخطف هاتفها المحمول وادعاء الآخر بملاحقته واسترجاع الهاتف وطلب مبلغ مالي مقابل ذلك بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة مبرد مياه بني سويف تروسيكل بدون لوحات ضبط المتهمين الحوادث الأمنية

مواد متعلقة

في لفتة إنسانية، أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وشوارع وسط البلد

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و395 متهما في قضايا مخدرات

ضبط سايس بدون ترخيص بسبب مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة

الداخلية: إجراءات تأديبية ضد ضابط أطلق النار احتفالًا بفوز خاله بالانتخابات

مصدر أمني يكشف معلومات جديدة حول صانعي محتوى يشككان في سلامة المنتجات الغذائية

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

ضبط رجل أعمال بعد اصطدام سيارته واشتعالها في النزهة

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

التشكيل المتوقع لمباراة قطر ضد فلسطين في كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads