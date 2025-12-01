القبض على متهمين بسرقة مبرد مياه في بني سويف

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخصين متهمين بسرقة مبرد مياه من أمام أحد المصانع بمدينة بني سويف، بعد تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أوضحت التحريات أن المتهمين يستقلان "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، ولم تُسجل أى بلاغات رسمية بالحادث، وتم تحديد هويتهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

الإجراءات القانونية

اعترف المتهمان بالسرقة، وأرشدا رجال الأمن إلى مكان ضبط المبرد المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

