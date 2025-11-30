الأحد 30 نوفمبر 2025
ضبط رجل أعمال بعد اصطدام سيارته واشتعالها في النزهة

حريق سيارة
حريق سيارة
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل أعمال تسبب في حادث مروري بمنطقة النزهة، بعدما صدم سيارة أخرى ثم ارتطم بعمود إنارة، ما أدى إلى اشتعال النيران في سيارته.

تطورات جديدة في قصة دهس الطفلة جنى، تجديد حبس المتهمة وسماع أقوال 10 شهود

باستخدام طائرة درون، إحباط تهريب 35 كيلو مخدرات في السويس

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع الحادث واحتراق السيارة، وبانتقال القوات وإجراء التحريات تبيّن أن قائد السيارة كان تحت تأثير المسكر وقت التصادم.

 

وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك معارض سيارات، وأن حالته غير المتزنة كانت سببًا مباشرًا في فقدانه السيطرة على المركبة. وتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

 

 

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط شخص لارتكابه واقعة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الدخيلة بتاريخ 11 الجارى بلاغًا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أفاد فيه أنه أثناء تواجده بمحل عمله قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

كشف مرتكب الواقعة

تمكنت التحريات من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتف.

 

وبإرشاده تم ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله، عاطل سيء النية ومقيم بذات الدائرة، حيث تمت استعادته بالكامل.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

