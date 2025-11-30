الداخلية: إجراءات تأديبية ضد ضابط أطلق النار احتفالًا بفوز خاله بالانتخابات

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال ضابط شرطة أطلق النار احتفالًا بفوز خاله بعضوية مجلس النواب في محافظة المنيا، كما تم التحفظ على السلاحين المستخدمين في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين، أحدهما ضابط شرطة، يطلقان أعيرة نارية في الهواء احتفالًا بفوز المرشح في الانتخابات البرلمانية.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، حيث أطلق نجل شقيقة المرشح، الضابط، الأعيرة النارية مستخدمًا سلاحين ناريين، أحدهما بندقية خرطوش مرخصة، وذلك بمناسبة إعلان فوز خاله.

الإجراءات القانونية والتأديبية

تم التحفظ على السلاحين، واتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأديبية على الضابط لمخالفته قواعد وأنظمة وزارة الداخلية، حفاظًا على الانضباط داخل السلك الأمني ومنع استغلال المنصب لأغراض شخصية.

