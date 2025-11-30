الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط سايس بدون ترخيص بسبب مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سايس "بدون ترخيص" بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره وهو يتشاجر مع عدة أشخاص مستخدمًا عصا خشبية ويمنع قائدي السيارات من المرور.

ضبط رجل أعمال بعد اصطدام سيارته واشتعالها في النزهة

ضبط مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب بروض الفرج

تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية عن الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية مع أحد قائدي السيارات لرفضه دفع مبلغ مالي مقابل انتظار سيارته، ما أدى إلى تصرفه العدواني ومنعه مرور المركبات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، ضبطه وإحالته للنيابة المختصة لإتمام التحقيقات، مع التحفظ على الأدلة المصورة لضمان سير التحقيق وفق القانون.

الجريدة الرسمية