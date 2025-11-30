مصدر أمني يكشف معلومات جديدة حول صانعي محتوى يشككان في سلامة المنتجات الغذائية

18 حجم الخط

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى تفاصيل جديدة حول صانعي محتوى تم ضبطهما بعد نشرهما فيديوهات تضمنت التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

تفاصيل جديدة عن صانعي محتوى تشكك في سلامة المنتجات الغذائية

وأوضح المصدر الأمني، أن المتهمين حصلا على عينات مجهولة المصدر وادعيا أنها تمثل منتجات غذائية متداولة، وقاما بتحليلها في معامل خاصة دون الالتزام بالقواعد المعمول بها، ثم نشر نتائج التحليلات على صفحاتهما بأسلوب من شأنه إثارة الرأي العام، بهدف تحقيق أرباح مالية من زيادة نسب المشاهدات، دون تقديم أي شكاوى رسمية للجهات المختصة بالدولة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث قررت إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والبلوجر المعروف باسم "الإكسيلانس" بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، مع استمرار التحقيق في ملابسات الحادث لضمان حماية حقوق المستهلكين وصحة المعلومات المتداولة، ومنع نشر محتوى مضلل قد يثير البلبلة ويؤثر على ثقة المواطنين بالسلع الغذائية.



