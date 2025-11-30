الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني يكشف معلومات جديدة حول صانعي محتوى يشككان في سلامة المنتجات الغذائية

ضبط صانعي محتوى تشكك
ضبط صانعي محتوى تشكك في سلامة المنتجات الغذائية
18 حجم الخط

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى تفاصيل جديدة حول صانعي محتوى تم ضبطهما بعد نشرهما فيديوهات تضمنت التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

 تفاصيل جديدة عن صانعي محتوى تشكك في سلامة المنتجات الغذائية

وأوضح المصدر الأمني، أن المتهمين حصلا على عينات مجهولة المصدر وادعيا أنها تمثل منتجات غذائية متداولة، وقاما بتحليلها في معامل خاصة دون الالتزام بالقواعد المعمول بها، ثم نشر نتائج التحليلات على صفحاتهما بأسلوب من شأنه إثارة الرأي العام، بهدف تحقيق أرباح مالية من زيادة نسب المشاهدات، دون تقديم أي شكاوى رسمية للجهات المختصة بالدولة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث قررت إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والبلوجر المعروف باسم "الإكسيلانس" بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، مع استمرار التحقيق في ملابسات الحادث لضمان حماية حقوق المستهلكين وصحة المعلومات المتداولة، ومنع نشر محتوى مضلل قد يثير البلبلة ويؤثر على ثقة المواطنين بالسلع الغذائية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صانعى محتوى سلامة المنتجات الغذائية فيديوهات مضللة وسائل التواصل الاجتماعي التحقيقات الأمنية حماية المستهلك الإكسيلانس سلطانجي

مواد متعلقة

ضبط رجل أعمال بعد اصطدام سيارته واشتعالها في النزهة

ضبط مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب بروض الفرج

تطورات جديدة في قصة دهس الطفلة جنى، تجديد حبس المتهمة وسماع أقوال 10 شهود

باستخدام طائرة درون، إحباط تهريب 35 كيلو مخدرات في السويس

3 إجراءات من النيابة ضد"الإكسلانس وسلطانجي" بشأن فيديو المنتجات الغذائية، وخبير يكشف العقوبة

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية في الإسكندرية بقيمة 113 مليون جنيه

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول عن متسولين وتعاطى مخدرات بالعامرية

القبض على طرفي مشاجرة بالإسكندرية عقب تداول فيديو

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

المزيد
الجريدة الرسمية