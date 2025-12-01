الإثنين 01 ديسمبر 2025
رئيسة الجمعية الأمريكية تقدم رؤية شاملة لمستقبل مهنة المحاسبة بتجارة عين شمس

رئيس الجمعية الأمريكية
رئيس الجمعية الأمريكية للمحاسبة، فيتو
شهدت كلية التجارة بـجامعة عين شمس، أمس الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، حدثًا أكاديميًا وفكريًا استثنائيًا، تمثل في استضافة الدكتورة إيفون هينسون، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمحاسبة (AAA) وناشرة مجلة Accounting Review، والدكتورة أمل حسان، مديرة شؤون العضوية بالجمعية الأمريكية للمحاسبة، في محاضرة علمية بعنوان "تشكيل مستقبل التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة".

جاءت هذه الفعالية تحت رعاية من الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبرعاية وتنسيق مباشر من الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة، وبإشراف الدكتور تامر راضي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدمت الدكتورة هينسون، التي تشغل منصبها القيادي منذ سبتمبر 2020، وتمتلك خبرة تمتد لعدة عقود بين الأوساط الأكاديمية والمهنية، سردًا ثريًا لمسيرتها، بدءًا من عملها في شركة "آرثر أندرسن"، مرورًا بحصولها على الدكتوراه وعملها كأستاذة ثم عميدة في جامعة "ويك فوريست" لأكثر من 18 عامًا، ووصولًا إلى دورها كأكاديمية مقيمة في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية (AICPA)، مما أتاح لها رؤية شاملة لقطاع المحاسبة.

دور البحث الأكاديمي في تطوير مهنة المحاسبة

كما تناولت عددًا من المحاور الحيوية التي شكلت حوارًا مثمرًا مع الحضور، تمثلت في: الدور الحيوي للبحث الأكاديمي كأداة فاعلة في تطوير مهنة المحاسبة وتغيير معاييرها، مستشهدة بتجربتها الشخصية في الإدلاء بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي لدعم تعديل بعض هذه المعايير. والتحديات والفرص التي واجهتها كامرأة في مجال المحاسبة والقيادة الأكاديمية. وثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المتوقعة على نطاق ومهارات مهنة المحاسبة، مع التركيز على الإطار الأخلاقي لاستخدام هذه التقنيات، وأهمية التعاون الوثيق بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية لدفع عجلة التطوير في المجال.

وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، أن هذا اللقاء التاريخي يندرج في إطار استراتيجية كلية التجارة بجامعة عين شمس والتي تهدف إلى ربط طلابها وخريجيها بأحدث التطورات العالمية، وتعزيز الشراكات الدولية مع أبرز المؤسسات المهنية الرائدة في العالم، لإعداد جيل جديد من المحاسبين والباحثين قادر على المنافسة عالميًا.

وفي ختام الفعالية، قام الدكتور تامر راضي وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد مرسي وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، بتقديم درع الكلية الى الدكتورة إيفون هينسون على محاضرتها الثرية والملهمة، والتي أثرت الحوار الأكاديمي وأضاءت على مستقبل المهنة.

جامعة عين شمس كلية التجارة بجامعة عين شمس للجمعية الأمريكية للمحاسبة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية الكونغرس الامريكي الذكاء الاصطناعي

الجريدة الرسمية