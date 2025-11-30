كونتكت ناو" و”e& money” يضعان معايير جديدة للتمويل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

تفعيلًا للشراكة الإستراتيجية التي تم توقيعها خلال فعاليات معرض جيتكس دبي 2025 بين "مجموعة كونتكت المالية" و"e& Egypt"، تبدأ "كونتكت ناو"، الذراع الرقمي للمجموعة، بالتعاون مع "e& money"، في تحويل هذا التحالف إلى واقعٍ فعلي عبر إطلاق نموذج مبتكر للتمويل المدمج (Embedded Finance)، في خطوة تُحدث نقلة نوعية في تجربة التمويل الاستهلاكي، وتمهّد لمرحلة جديدة من التطوير في منظومة الخدمات المالية الرقمية وتُعزّز مكانة المجموعة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة.

وتجسيدًا لهذه الشراكة، تم دمج خدمات " كونتكت ناو " التمويلية مباشرة داخل تطبيقات الهاتف المحمول "My e&" و"e& money” من خلال إتاحة خدمة (Laas) Lending-as-a-Service، بما يمنح العملاء تجربة تمويل رقمية متكاملة وسلسة، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية والتعامل المباشر مع المؤسسات المالية.

وقالت " كونتكت " في بيان لها: إن هذه الشراكة تتيح كونتكت ناو لعملاء تطبيق "My e&" الاستفادة من تجربة تمويل رقمية فائقة السرعة باستخدام نماذج التقييم الائتماني البديلة (alternative scoring) القائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستناد إلى جودة تحليل البيانات بما يُمكِّن العملاء من التقديم والتعاقد على خدمات وبرامج التقسيط من "كونتكت ناو" والحصول على موافقة فورية على الحد الاتماني خلال ثوانٍ معدودة، بخطوات سلسة وخالية من التعقيدات ولفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا.

كما قال البيان إن هذه الشراكة تتضمن إطلاق خدمة التمويل العكسي التي تمنح مستخدمي محفظة "e& money" مرونة غير مسبوقة تتيح لهم إعادة تمويل معاملاتهم السابقة ليُعاد المبلغ مباشرة إلى المحفظة، مما يمكن العملاء من استغلال قيمة المشتريات التي قاموا بها بالفعل وسدادها على فترات زمنية مرنة تتوافق مع احتياجاتهم المختلفة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمار البيانات الضخمة

وقال أحمد عيد، مدير القطاع التجاري لشركة "كونتكت كريدي تك": "إن هذا التعاون الاستثنائي مع "e& money" يُشكّل محطة فارقة، إذ يجمع لأول مرة بين خبرة " كونتكت ناو " في قطاع التمويل الاستهلاكي وقوة شركة " إي آند " في السوق المصري، فإنه يمثل نقلة نوعية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمار البيانات الضخمة، أما الانفراد الحقيقي فيكمن في كيفية تقديم خدمات تمويل رقمي متطورة لجميع العملاء سواء كانوا ضمن المنظومة المصرفية أو خارجها، بما يدعم الشمول المالي ويوسّع نطاق المستفيدين من حلول التمويل الرقمية لتشمل مختلف شرائح المجتمع، ويُعزّز مسار التحول الرقمي للمجموعة."

من جانبه، قال أسامة عباس، نائب الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية": "إن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي امتدادًا لرؤيتنا في إي آند لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا المالية وخدمات الاتصالات، وخلق منظومة رقمية متكاملة تُعيد تعريف مفهوم التمويل الرقمي في السوق المصري. فالتحالف مع "كونتكت ناو" يجمع بين خبرتنا في بناء حلول مالية ذكية ومنصات رقمية آمنة، وبين خبرتهم الطويلة في التمويل الاستهلاكي، لنقدم تجربة استثنائية تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية بكفاءة وسرعة غير مسبوقة."

وأضاف عباس: "نحن نؤمن أن مستقبل التمويل في المنطقة يعتمد على التعاون بين مؤسسات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات لتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة رقمية سلسة وآمنة، ومع إطلاق نموذج التمويل المدمج داخل تطبيقي " My e& " و"e& money"، فإننا نضع الأساس لمرحلة جديدة من الابتكار في الخدمات المالية الرقمية، تساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030".

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تُعد انطلاقةً لمرحلة جديدة من التعاون بين «كونتكت ناو» و«e& money»، تمهّد لمستقبل يُعيد تشكيل ملامح التمويل الرقمي، وتضع أساسًا لتحالفات أوسع تهدف إلى تقديم مزايا حقيقية ومتنوعة للعملاء.

وكشف البيان عن أن ما تم تحقيقه اليوم ليس سوى بداية لمسار واعد سيُسهم في تغيير مشهد القطاع المالي غير المصرفي، كما يُعزّز هذا التعاون القوة الشرائية للعملاء من خلال حلول مالية مبتكرة ومصمّمة خصيصًا لتمكينهم من إدارة مواردهم والتحكّم في ميزانياتهم بفعالية أكبر، وذلك في إطار التزام الطرفين بتوسيع نطاق الشمول المالي وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية.

