مروة صبري تعتذر لـ دينا الشربيني عن تصريحاتها في برنامج "قعدة ستات" (فيديو)

18 حجم الخط

تقدمت الإعلامية مروة صبري باعتذار رسمي للفنانة دينا الشربيني، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بسبب تصريحاتها عن شائعة زواجها من الفنان كريم محمود عبد العزيز، ببرنامج “قعدة ستات” التي تقدمه عبر شاشة قناة “أوربت”.

وقال مروة صبري إنها أخطأت في هجومها على دينا الشربيني، واتهامها بأمر ليس لها علاقة بها، وأنها تعتذر عن تلك التصريحات، كما أنها من معجبات دينا الشربيني وتتابع أعمالها الفنية.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني على عدم التعليق على مثل هذه الأمور وقررت الترويج لأحدث أعمالها الدرامية وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام.

وروجت دينا الشربيني عبر خاصية الاستوري لمسلسلها الرمضاني المقبل مع الفنان آسر ياسين والذي يحمل اسم “اتنين غيرنا”.

وارتبط اسم الشربيني بشائعات عدة في الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بوجود علاقة عاطفية تربطها بالفنان كريم محمود عبد العزيز، والتى نفاها الأخير من خلال بيان نشره على حسابه على انستجرام أكد فيه بأنها لا علاقة لها بانفصاله عن زوجته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.