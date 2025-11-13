بعد واقعتي دينا الشربيني وهند عاكف، عقوبة جريمة التشهير بالسمعة على مواقع التواصل

18 حجم الخط

شهدت أقسام الشرطة مؤخرًا، تلقي بلاغات من بعض المشاهير بتهمة نشر الشائعات والتشهير بهم، وآخرها اتهام الفنانة دينا الشربيني للمذيعة مروة صبري، بنشر شائعة ضدها والتشهير بها، وكذلك حررت الفنانة هند عاكف محضرًا ضد أشخاص، لنشر شائعة زواجها من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، حررت بلاغًا ضد المذيعة مروة صبري، تتهمها بالسب والقذف والتشهير، كما حررت محاضر ضد عدد من القائمين على عدد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمهم بالتشهير وسبها وقذفها وترويج شائعات ضدها، بزعم أنها كانت سببًا في انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته آن الرفاعي، والتي نفاها الفنان كريم محمود عبد العزيز جملة وتفصيلا، قائلا: لا أساس لها من الصحة.

كما تقدمت الفنانة هند عاكف ببلاغ ضد مروجي شائعة زواجها من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

وكان محامي الفنانة هند عاكف أعلن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعة زواج موكلته من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي وأنه سيتخذ الإجراءات القضائية ضد كل من يروج لهذه الشائعات بقصد الإساءة للفنانة.

وترصد فيتو، خلال السطور التالية الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير والعقوبة المقررة على المتهمين بجرائهم التشهير.

حالات تشدد فيها عقوبة التشهير

حدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

_وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

عقوبة التشهير على الإنترنت في مصر

_في حالة استخدام الإنترنت في الإساءة لشخص ما يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

_كما يعاقب الشخص أيضًا بتسديد مبلغ مالي لا تقل قيمته عن خمسمائة جنيهًا ولا تتجاوز قيمة الغرامة عن 20 ألف.

_يعاقب الشخص الذي يقوم بالتشهير بالغير عن طريق السب بالألفاظ الخارجة بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.

_بالإضافة إلى الحكم على الشخص بالغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيهًا.

_ يعاقب الشخص الذي يرتكب الجريمة بسداد تعويض مالي للضحية والذي تصل قيمته إلى مليون جنيهًا.



شروط رفع دعوى التشهير

_يجب أن يقوم المدعى عليه في جريمة التشهير بالتشهير بالمدعي بطريقة علنية.

_يعتبر القذف تشهيرًا إذا تم ارتكابه في صحيفة أو مجلة أو عبر وسائل إلكترونية مختلفة.

_كما يجب أن يكون لدى الشخص المشهّر به دليل مادي ضد مرتكب الجريمة.

_ يجب حضور شهود على التشهير أو تقديم تفاصيل الموقع الإلكتروني المستخدم في التشهير.

_يجب أن يكون مرتكب الجريمة قد تعمد تعمد إهانة الشخص.

_يجب أن يكون هناك غرض يرغب في تحقيقه من خلال التشهير بالشخص.

