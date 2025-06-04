الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

اليوم آسر ياسين على الطريق الصحراوي لهذا السبب

اسر يس
اسر يس

 

 

استأنف الفنان آسر يس تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد إن غاب القط، على الطريق الصحراوي، والمشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن مطاردات يتعرض لها بطل العمل.
 

 

ويتعرض الفنان آسر يس لمحاولة قتل ضمن أحداث فيلمه الجديد “إن غاب القط”.

 

 

وتشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا خلافات بين كارمن بصيبص وآسر ياسين ضمن أحداث العمل، بعد قصة حب كبيرة بينهما.

 

 

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد من الفنانين. 

فيلم إن غاب القط

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

 

 

 

يذكر أن آخر مشاركات كارمن بصيبص السينمائية في مصر، كان فيلم "العارف" عام 2021، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة. تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

 

فيلم فرقة الموت

على صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه «فرقة الموت»، بمشاركة  أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

 

أيضًا ينتظر آسر ياسين عرض مسلسله الجديد «موعد مع الماضي» قريبًا عبر منصة نتفليكس، والذي يشاركه بطولته محمود حميدة وصبا مبارك وركين سعد.

 

 

 

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"إن غاب القط "، آسر ياسين يتعرض لمحاولة قتل

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