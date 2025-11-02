الإثنين 03 نوفمبر 2025
رياضة

ميلان يفوز على روما 0/1 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة ميلان ضد روما بنتيجة 0/1، لصالح ميلان في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

سجل ستراهينيا بافلوفيتش هدف ميلان في شباك روما في الدقيقة 39.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ميلان إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويحتل روما المركز الرابع بنفس الرصيد 21 نقطة.

تشكيل ميلان ضد روما

تشكيل روما أمام ميلان

تاريخ مواجهات ميلان وروما في جميع المسابقات

التقى ميلان ضد روما في عدد 202 مباراة في جميع المسابقات حقق ميلان الفوز في 85 مباراة مقابل 54 مباراة لنظيره روما وحسم التعادل 63 مباراة وأحرز ميلان 287 هدفا مقابل 230 هدفا لفريق روما.

