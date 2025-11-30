الدوري الإيطالي، أتالانتا يفوز بثنائية على فيورنتينا ويعمق جراحه

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، فاز فريق أتالانتا على ضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أرتيميو فرانتشي، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

هدف أتالانتا الأول سجله اللاعب أوديلون كوسونو في الدقيقة 41، ثم عزز أديمولا لوكمان التقدم بهدف ثان في الدقيقة 52 من اللقاء

تشكيل أتالانتا في مواجهة فيورنتينا

وكان أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا تشكيلة فريقه لمواجهة فيورنتينا، والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي

خط الدفاع: أوديلون كوسونو - ايساك هيين - بيرات دجيمسيتي

خط الوسط: راؤول بيلانوفا - مارتن دي روون - إيديرسون - دافيدي زاباكوستا - شارل دي كيتلاري

خط الهجوم: جانلوكا سكاماكا - أديمولا لوكمان

فيورنتينا، فيتو

تشكيل فيورنتينا أمام أتالانتا

في المقابل، أعلن رافائيل بالادينو المدير الفني لفريق فيورنتينا تشكيلة فريقه لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي والذي يتكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: مارين بونجراسيتش - بابلو ماري - لوكا رانييري

خط الوسط: دودو - رولاندو ماندراجورا - نيكولو فاجولي - سيمون سوم - فابيانو باريسي

خط الهجوم: روبيرتو بيتشولي - مويس كين

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذ الفوز يرفع أتالانتا رصيده من النقاط إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما خاض 13 مباراة حيث فاز في ثلاث مواجهات وخسر مثلها وتعادل في سبع مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وإستقبلت شباكه 14 هدفا

في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير، بعدما خاض 13 مباراة حيث تعادل في 6 مباريات وخسر في سبع، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 20 هدفا، وأصبح يطارده شبه الهبوط بقوة ما لم يصحح مساره في الجولات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.