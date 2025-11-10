أنطونيو كونتي يدرس الاستقالة من تدريب نابولي

18 حجم الخط

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، بأن أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، يدرس الرحيل عن الفريق، بعد الهزيمة الأخير أمام بولونيا بهدفين دون رد في الدوري الإيطالي.

كونتي يهاجم لاعبي نابولي بشدة

وشن كونتي هجومًا حادًا على لاعبيه عقب نهاية المباراة، وأكد أنهم فقدوا الروح القتالية وغاب الانسجام ولم يعد لديهم الرغبة في بذل كل ما في وسعهم من أجل نابولي.

فترة التوقف الدولي حاسمة لمستقبل كونتي

ووفقًا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن كونتي يدرس الرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما ساعد الفريق على التتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي بفارق نقطة عن إنتر ميلان.

أن الأيام المقبلة وتحديدًا خلال فترة التوقف الدولي، ستكون حاسمة في مستقبل كونتي، وسيتم مناقشة الأمر مع الإدارة.

ويضع كونتي شرطًا واحدًا للبقاء، وهو إما أن يثور الفريق ويستأنف موسمه بشكل جيد، أو يبحث عن فرصة أخرى خارج نابولي.

نتائج نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، من الفوز في 7 لقاءات وتعادل وحيد و3 هزائم.

