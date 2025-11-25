نابولي يتخطى كاراباج أجدام بثنائية في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق نابولي الإيطالي على نظيره كاراباج أجدام الأذربيجاني، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر نابولي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل، فيما اعتمد فريق كاراباج أجدام على الهجمات المرتدة دون خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز نابولي بثنائية عن طريق سكوت ماكتومناي في الدقيقة 65، وماركو يانكوفيتش لاعب كاراباج أجدام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72.

فيما أهدر سكوت ماكتومناي فرصة الهدف الثالث لفريق نابولي بالدقيقة 74 بعدما اصطدمت تسديدته في العارضة، لينتهي اللقاء بفوز نابولي بثنائية نظيفة.

تشكيل نابولي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل نابولي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا كالتالي: ميلينكوفيتش سافيتش؛ بويكيما، رحماني، بونجونور؛ دي لورينزو، لوبوتكا، ماكتوميناي، ماتياس أوليفيرا؛ ديفيد نيريس، نواه لانج؛ هويوندل.

تشكيل كاراباج أجدام ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل كاراباج أجدام ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا كلا من كوتشالسكي؛ سيلفا، مصطفى زاده، مدينا، جافارجولييف؛ بيدرو بيكالهو، يانكوفيتش؛ لياندرو أندرايدي، زوبير، أدادي؛ دوران.

ترتيب نابولي وكاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى 7 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد كاراباج أجدام عند 7 نقاط بالمركز السادس عشر.

نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بثلاثية أمام أتالانتا

وفاز نابولي على ضيفه أتالانتا بثلاثية مقابل هدف، في أخر مبارياته ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، .

افتتح ديفيد نيريس التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعزز نواه لانج النتيجة لفريق نابولي مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 45، قبل أن يحرز أتالانتا هدفه الوحيد في الدقيقة 52، عن طريق جيانلوكا سكاماكا.

ترتيب نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 25 نقطة، مستعيدًا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مخيبة قبل فترة التوقف الدولي، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات.

فيما تجمّد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة ليستقر في المركز الثالث عشر.

