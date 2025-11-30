التشكيل الرسمي لمباراة قمة الدوري الإيطالي بين روما ونابولي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، أعلن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما الايطالي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي في قمة مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

تشكيل روما أمام نابولي

يدخل فريق روما مباراته أمام أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: ماريو هيرموسو، إيفان نديكان، جيانلوكا مانشيني.

خط الوسط: ويسلي، توماسو بالدانزي، بريان كريستانتي، محمد زكي سيلك.

خط الهجوم: لورينزو بيليجريني، باولو ديبالا، ماتياس سولي.

تشكيل نابولي أمام روما

فيما يدخل نابولي مباراته أمام روما في قمة الدوري الايطالي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: سافيتش ميلينكوفيتش.

خط الدفاع: أليساندرو بونجيورنو، أمير رحماني، سام بوكيما.

خط الوسط: ماثياس أوليفيرا، سكوت ماكتومناي، ستانيسلاف لوبتكا، جيوفاني دي لورينزو.

خط الهجوم: نوا لانج، راسموس هويلوند، ديفيد نيريس.

مباراة روما ضد نابولي

فريق العاصمة روما بات واحدًا من أكثر الفرق صلابة دفاعية هذا الموسم، إذ استقبلت شباكه ستة أهداف فقط خلال 12 مباراة، وهو أفضل رقم يحققه النادي منذ عام 2013، كما افتتح التسجيل في 8 من أصل 9 مباريات فاز بها، الأمر الذي يعكس استقرارًا تكتيكيًا واضحًا.

ومع ذلك، يدخل روما المباراة وهو يدرك صعوبة المهمة أمام منافس عرف كيف يفرض سيطرته في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يحقق الجيالوروسي سوى انتصارين فقط في آخر تسع مواجهات أمام نابولي على ملعب الأولمبيكو.

في المقابل، يبدو أن نابولي بدأ يستعيد بريقه تحت قيادة أنطونيو كونتي بعد تغييرات شهدها التشكيل الأساسي، فالفريق ظهر بشكل مميز أمام أتالانتا الأسبوع الماضي ثم واصل تألقه أوروبيًا بفوز مهم على قره باغ، لكن معاناته خارج ملعبه تبقى علامة استفهام كبيرة بعدما خسر خمس مباريات من آخر ست مواجهات خارج أرضه، ولم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح منذ سبتمبر، ما يجعل اختبار الأولمبيكو حاسمًا في مسار الموسم.

ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة بقيادة مدربه جيان بيير جاسبريني.

ويحتل نابولي المركز الرابع بقيادة مدربه أنطونيو كونتي برصيد 25 نقطة.

