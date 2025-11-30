الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول (فيديو)

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة روما أمام نابولي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو “معقل فريق العاصمة”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

هدف التقدم لفريق نابولي سجله اللاعب ديفيد نيريس في الدقيقة 36

وأعلن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي في قمة مواجهات هذه الجولة.

تشكيل روما أمام نابولي

يدخل فريق روما مباراته أمام أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو، زكي شيليك.

الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا.

الهجوم: ماتياس سولي، بيليجريني، إيفان فيرجسون.

تشكيل روما أمام نابولي، فيتو

تشكيل نابولي أمام روما

فيما أعلن أنطونيو كونتي تشكيل نابولي لمواجهة روما في قمة الدوري الايطالي والذي ضم كل من:

حارس المرمى: فانيا سافيتش.

الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني،أليساندرو بونجورنو.

الوسط: دي لورينزو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتومناي، ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

مباراة روما ضد نابولي

فريق العاصمة روما بات واحدًا من أكثر الفرق صلابة دفاعية هذا الموسم، إذ استقبلت شباكه ستة أهداف فقط خلال 12 مباراة، وهو أفضل رقم يحققه النادي منذ عام 2013، كما افتتح التسجيل في 8 من أصل 9 مباريات فاز بها، الأمر الذي يعكس استقرارًا تكتيكيًا واضحًا.

ومع ذلك، دخل روما المباراة وهو يدرك صعوبة المهمة أمام منافس عرف كيف يفرض سيطرته في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يحقق الجيالوروسي سوى انتصارين فقط في آخر تسع مواجهات أمام نابولي على ملعب الأولمبيكو.

نابولي يتألق أوربيا تحت قيادة كونتي

في المقابل، يبدو أن نابولي بدأ يستعيد بريقه تحت قيادة أنطونيو كونتي بعد تغييرات شهدها التشكيل الأساسي، فالفريق ظهر بشكل مميز أمام أتالانتا الأسبوع الماضي ثم واصل تألقه أوروبيًا بفوز مهم على قره باغ، لكن معاناته خارج ملعبه تبقى علامة استفهام كبيرة بعدما خسر خمس مباريات من آخر ست مواجهات خارج أرضه، ولم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح منذ سبتمبر، ما يجعل اختبار الأولمبيكو حاسمًا في مسار الموسم.

ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة بقيادة مدربه جيان بيير جاسبريني.

ويحتل نابولي المركز الرابع بقيادة مدربه أنطونيو كونتي برصيد 25 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.