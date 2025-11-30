الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول (فيديو)

روما ضد نابولي، فيتو
روما ضد نابولي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة روما أمام نابولي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو “معقل فريق العاصمة”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

هدف التقدم لفريق نابولي سجله اللاعب ديفيد نيريس في الدقيقة 36 

وأعلن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي في قمة مواجهات هذه الجولة.

تشكيل روما أمام نابولي

يدخل فريق روما مباراته أمام أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو، زكي شيليك.

الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا.

الهجوم: ماتياس سولي، بيليجريني، إيفان فيرجسون.

تشكيل روما أمام نابولي، فيتو
تشكيل روما أمام نابولي، فيتو

تشكيل نابولي أمام روما

فيما أعلن أنطونيو كونتي تشكيل نابولي لمواجهة روما في قمة الدوري الايطالي والذي ضم كل من:

حارس المرمى: فانيا سافيتش.

الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني،أليساندرو بونجورنو.

الوسط: دي لورينزو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتومناي، ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

 مباراة روما ضد نابولي

فريق العاصمة روما بات واحدًا من أكثر الفرق صلابة دفاعية هذا الموسم، إذ استقبلت شباكه ستة أهداف فقط خلال 12 مباراة، وهو أفضل رقم يحققه النادي منذ عام 2013، كما افتتح التسجيل في 8 من أصل 9 مباريات فاز بها، الأمر الذي يعكس استقرارًا تكتيكيًا واضحًا.

ومع ذلك، دخل روما المباراة وهو يدرك صعوبة المهمة أمام منافس عرف كيف يفرض سيطرته في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يحقق الجيالوروسي سوى انتصارين فقط في آخر تسع مواجهات أمام نابولي على ملعب الأولمبيكو.

نابولي يتألق أوربيا تحت قيادة كونتي

في المقابل، يبدو أن نابولي بدأ يستعيد بريقه تحت قيادة أنطونيو كونتي بعد تغييرات شهدها التشكيل الأساسي، فالفريق ظهر بشكل مميز أمام أتالانتا الأسبوع الماضي ثم واصل تألقه أوروبيًا بفوز مهم على قره باغ، لكن معاناته خارج ملعبه تبقى علامة استفهام كبيرة بعدما خسر خمس مباريات من آخر ست مواجهات خارج أرضه، ولم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح منذ سبتمبر، ما يجعل اختبار الأولمبيكو حاسمًا في مسار الموسم.

ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة بقيادة مدربه جيان بيير جاسبريني.

ويحتل نابولي المركز الرابع بقيادة مدربه أنطونيو كونتي برصيد 25 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي روما نابولي ملعب الألومبيكو جيان بييرو جاسبيريني أنطونيو كونتي روما ضد نابولي قره باغ

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة قمة الدوري الإيطالي بين روما ونابولي

الدوري الإيطالي، أتالانتا يفوز بثنائية على فيورنتينا ويعمق جراحه

روما ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ12

أنطونيو كونتي يدرس الاستقالة من تدريب نابولي

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإسباني، جيرونا يتقدم على ريال مدريد بهدف أوناحي بالشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية