ضبط نصف طن لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة تفتيشية موسعة على الأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

جاءت حملة مديرية الطب البيطري بالقليوبية تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وترأست الحملة لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالاشتراك مع مديرية التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع تموين حي غرب شبرا الخيمة برئاسة علاء الألفي.

ضبط لحوم قطع وكبدة ومصنعات بورجر متغيرة في الخواص الطبيعية

وشارك في الحملة بطب بيطري القليوبية إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بقيادة الدكتورة داليا عثمان مدير إدارة شبرا الخيمة البيطرية، وعضوية الدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم قطع، وكبدة، ومصنعات بورجر، متغيرة في الخواص الطبيعية ومخالفة للمواصفات القياسية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن يقارب نصف طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

مديرية الطب البيطري بالقليوبية،استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية،

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، للتصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين ومنع تداول الأغذية الفاسدة بالأسواق.

