رياضة

روما ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ12

روما يتصدر ترتيب
روما يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، فيتو
ترتيب الدوري الإيطالي، انفرد روما بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية عشر من الكالتشيو.

وجاء ميلان ونابولي في الوصافة برصيد 25 نقطة لكل منهما، فيما تواجد إنتر في المركز الرابع بعد خسارته أمام ميلان في ديربي الغضب 1-0 بالجولة الـ12.

 

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ12

1- روما 27 نقطة
2- ميلان 25 نقطة
3- نابولي 25 نقطة
4- إنتر 24 نقطة
5- بولونيا 24 نقطة
6- كومو 21 نقطة
7- يوفنتوس 20 نقطة
8- لاتسيو 18 نقطة
9- ساسولو 17 نقطة
10- أودينيزي 15 نقطة
11- كريمونيزي 14 نقطة
12- تورينو 14 نقطة
13- أتالانتا 13 نقطة
14- كالياري 11 نقطة
15- بارما 11 نقطة
16- بيسا 10 نقاط 
17- ليتشي 10 نقاط 
18- جنوى 8 نقاط 
19- فيورنتينا 6 نقاط 
20- فيرونا 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الايطالي الدوري الإيطالي روما ميلان نابولي إنتر بولونيا كومو يوفنتوس لاتسيو جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو ديربي الغضب

