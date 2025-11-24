بتقطع من جوايا، لميس الحديدي تحبس دموعها أثناء مناقشة واقعة أطفال مدرسة سيدز (فيديو)

18 حجم الخط

لم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي دموعها أثناء قراءة بيان النيابة العامة حول تفاصيل القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، المعروفة إعلاميًا بـ واقعة أطفال مدرسة سيدز، وذلك خلال تقديمها برنامج "الصورة" على شاشة النهار.

وقالت الحديدي بصوتٍ متأثر: “أنا بقرأ بيان النيابة العامة وأنا بتقطع من جوايا، البيان مكتوب بلغة دقيقة وسليمة، لكن التفاصيل موجعة، أنا بقراه وبتقطع”.

لحظة بكاء على الهواء: "مافيش أبشع من اللي حصل للأطفال"

وأثناء تلاوة التفاصيل، لم تستطع الحديدي السيطرة على مشاعرها، وحاولت حبس دموعها، قبل أن تقول بتأثر شديد:"مافيش أبشع من تفاصيل ما تعرض له الأطفال، الألم مش بس في اللي حصل، لكن في الآثار اللي هتفضل معاهم".

إشادة لميس الحديدي بدور النيابة والأسر الشجاعة في قضية أطفال سيدز

وأعربت لميس الحديدي عن تقديرها للجهات المختصة، قائلة:"بشكر النيابة العامة على تقريرها وحفظها للأسرار وبلاغات الأطفال وذويهم، وبشكر المباحث وقسم السلام ونيابة شمال القاهرة".

كما وجهت لميس الحديدي رسالة تقدير لأهالي أطفال سيدز، مؤكدة أن شجاعتهم كانت سببًا في كشف الجريمة:"بشكر الأهالي الذين تصدوا وكانت لديهم الجرأة والشجاعة والقوة للذهاب إلى النيابة لكي لا تتكرر هذه الجريمة مع أطفال آخرين".

لميس الحديدي: دعوة لدعم نفسي وتعليمي حقيقي لأطفال سيدز

وطالبت الحديدي المجتمع بكل مؤسساته بالقيام بدوره تجاه هؤلاء الأطفال، مؤكدة:“محتاجين المجتمع بمؤسساته أن يدعم هؤلاء الأطفال، مؤسسات التعليم والمؤسسات النفسية.. لازم يكون في تأهيل نفسي وحقيقي ليهم ولأسرهم”.

واختتمت لميس الحديدي قائلة:"هؤلاء الأطفال ضحايا، ولازم نضمن إن حياتهم بعد كده تكون آمنة وسليمة نفسيًا وتعليميًا".

