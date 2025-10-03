هل يدعم القضية الفلسطينية؟.. مصطفى قمر يثير الجدل في العرض الخاص لمسرحية أم كلثوم

حرص الفنان مصطفى قمر على حضور العرض الخاص لمسرحية "أم كلثوم دايبين في صوت الست"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وشهد حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

العرض الخاص لمسرحية أم كلثوم

ورفع الفنان مصطفى قمر ونجله تيام علامة "النصر" أثناء التقاط الصور التذكارية خلال العرض الخاص لمسرحية "أم كلثوم دايبين في صوت الست"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية أو عن سعادته باستكمال العرض المسرحي.

فيما رجح البعض أن إشارته بعلامة النصر تعكس فرحته بإنجاز ألبومه الجديد، وسط تباين في التفسيرات حول الرسالة التي أراد إيصالها.

العرض الخاص لمسرحية أم كلثوم “دايبين في صوت الست”

وانطلق، منذ قليل، حفل العرض الخاص لمسرحية أم كلثوم “دايبين في صوت الست” بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة.

وحرص السيناريست مدحت العدل على استقبال الوزير خالد عبد الغفار وزير الصحة عقب وصوله للمشاركة في العرض الخاص للمسرحية.

وحضر العرض الخاص كل من: الفنانة يسرا وهالة سرحان ومصطفي قمر ونجله وعمرو عبد العزيز، وحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير، والوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وكان المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، شهد حوارا لافتا بين أحد ورثة الشاعر الكبير أحمد رامي والكاتب والمنتج مدحت العدل.

حيث تساءلت الوريثة عن الهدف من العمل قائلًة: هل تسعى من خلال المسرحية إلى توظيف الفكرة وتسليط الضوء عليها فقط، أم أنها مزيج بين الأمرين معًا؟ وما الذي لفت نظرك في فكرة العرض الاستعراضي؟



ورد مدحت العدل موضحًا رؤيته قائلًا: إن العروض الاستعراضية ليست جديدة على الفن المصري، مشيرًا إلى أن سيد درويش قدم منذ أكثر من مائة عام أعمالًا استعراضية أحدثت ثورة في المسرح الغنائي، وأن هذا التطور كان من الممكن أن يتواصل عبر أجيال لاحقة مثل بليغ حمدي، لولا أن القدر لم يمهله لتحقيق حلمه في هذا المجال.

وأضاف العدل أن تقديم الأغاني الفردية في شكل مسرحيات يُعد أمرًا طبيعيًا ومتطورًا في آن واحد، مؤكدًا أن التجربة السابقة مع النجمة شريهان في عرض "كوكو شانيل" منحته الثقة للانطلاق في هذا النوع من الأعمال.

