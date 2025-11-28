الجمعة 28 نوفمبر 2025
تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في فيلم "الست" لـ منى زكي

كريم عبد العزيز من
كريم عبد العزيز من برومو الفيلم
 يشارك النجم كريم عبد العزيز كضيف شرف في فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي 10 ديسمبر المقبل.

شخصية كريم عبد العزيز في فيلم الست 

ويجسد كريم عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم شخصية "شريف باشا صبري" شقيق الملكة نازلي وخال الملك فاروق، والذي وقع في حب أم كلثوم وكان يرغب في الزواج بها غير أن الزيجة لم تكتمل.

ويظهر كريم عبد العزيز في فيلم “الست” كضيف شرف بعد طلب صديقه المخرج مروان حامد، وأيضا طلب الفنانة منى زكي في تجربتها الهامة في مسيرتها الفنية. 

أبطال فيلم الست

ويشارك بالعمل كوكبة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، والفيلم من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

ويشارك كل من: أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

