18 حجم الخط

دهون البطن من أنواع الدهون الموضعية التى انتشارا بين الرجال والنساء لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية الخاطئة.

وزيادة دهون البطن ليست مجرد سمنة موضعية تؤثر على مظهر الجسم، بل للأسف لها مخاطر عديدة تدمر الصحة فى حال إهمال علاجها.

أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي التغذية الرياضية، إن منطقة البطن من أكثر المناطق بالجسم التى تزداد سريعا عن باقى تلجسم، وذلك بسبب:-

لأن الجسم يعتبرها المخزن الأسهل للطاقة، وعندما تدخل سعرات زائدة يبدأ الجسم بالبحث عن أقرب مكان يستطيع أن يحول فيه الفائض إلى دهون ومنطقة البطن تكون أسرع مكان يستقبل التخزين لأنها لا تحتاج مجهود كبير من الجسم ليضع فيها دهون جديدة.

ارتفاع السكر في الطعام والمشروبات يجعل الانسولين يرتفع والانسولين هرمون تخزين وعندما يرتفع يحول أي زيادة إلى دهون والبطن أول مكان يستجيب لهذا الهرمون مايجعل شكل البطن يظهر بسرعة حتى إن لم يزداد وزن الجسم.

أسباب زيادة دهون البطن

التوتر النفسي له دور مهم لأن الكورتيزول عندما يزيد، الجسم يحافظ على الدهون خصوصا في منطقة البطن، وهو مايجعل العديد من الأشخاص وزنهم ثابت لكن مظهر البطن واضح، لأن الهرمونات تدفع الجسم إلى أن يحتفظ بالدهون حول منطقة البطن.

قلة النوم سبب كبير، لأن النوم الضعيف يسبب اضطراب الشهية ويقلل معدل الحرق مايجعل الجسم يخزن دهون أكثر من الطبيعي ومع الوقت البطن تصبح اكبر من باقي المناطق حتى لو كان الطعام المتناول ليس بكثير.

العادات اليومية مثل الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة والعصائر، والمشروبات الغازية حيث تسبب تراكم سريع للدهون في منطقة واحدة لأن الجسم لا يلاحق على حرق الفائض فتتجه الدهون إلى للبطن.

الجلوس لفترات طويلة يقلل نشاط العضلات ويقلل الحرق مايجعل الدهون تتجمع في الجزء الامامي من الجسم لان الدورة الدموية تكون ابطأ والتحريك قليل.

علاج دهون البطن

وأضاف زهران، أن الحل هنا ضبط الطعام والشراب، مع تقليل الملح والسكر والنوم الجيد، وزيادة حركة الجسم وممارسة الرياضة يوميا حتى لو المشى لمدة ربع ساعة يوميا، ومع الوقت نلاحظ نزول البطن تدريجيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.