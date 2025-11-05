9 أسباب لبروز الكرش وطرق التغلب عليه

18 حجم الخط

أسباب بروز الكرش، الكرش من الدهون الموضعية الأكثر انتشارًا بين الشباب وكبار السن ما يؤثر على مظهر الجسم بشكل سلبي والصحة أيضا.

وأسباب بروز الكرش، عديدة ومعظمها معروف ومنها العادات الغذائية والحياتية الخاطئة وقلة الحركة وتناول الطعام قبل النوم وغيرهم الكثير.

أسباب بروز الكرش

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 9 أسباب لبروز الكرش، منها:-

تناول أطعمة نظن أنها صحية ونكثر منها، مثل زبدة الفول السوداني، والجرانولا والعصائر وصوص السلطة، وجميعها تزيد الوزن تدريجيا، لذا يجب عدم الإكثار من هذه الأطعمة وتناولها بحذر. التوتر المزمن وارتفاع الكورتيزول، وعندما يرتفع هرمون التوتر فى الحسن لفترات طويلة، يبدأ الجسم فى تخزين الدهون فى منطقة البطن كطريقة “للبقاء”، وكلما زاد التوتر زاد محيط البطن، والحل فى التحلى بالهدوء والبعد عن التوتر وممارسة تمارين التنفس، ما يساعد الجسم على حرق الدهون. قلة النوم، وللأسف قلة النوم تسبب اضطراب الهرمونات التى تنظم الجوع والشبع وهم اللبتين والجريلين، وبالتالى يزداد الشعور بالجوع وتزداد الرغبة فى تناول السكريات ومع الوقت تتركز الدهون فى البطن، لذا يجب الحفاظ على مواعيد النوم بحيث تكون من 7 إلى 9 ساعات ولا تقل عن ذلك وأن يكون النوم ليلًا حتى يعيد الجسم توازنه. الإكثار من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة مثل المعجنات، والحلويات، والعصائر السكرية، وكل ذلك يرفع الإنسولين في الدم ويشجع الجسم على تخزين الدهون في البطن، لذا يجب الإمتناع عن هذه الأطعمة واستبدالها بالحبوب الكاملة، والفاكهة، والخضار لأنها تساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتقليل الدهون الحشوية. تجاهل تمارين القوة، والكارديو مهم، لكن تمارين المقاومة أهم، والعضلات نسيج نشط يزيد معدل الحرق حتى عند الجلوس، وعند توقفها يحدث بطء فى الأيض ويصعب حرق الدهون، لذا يجب ممارسة تمارين المقاومة حتى لو بسيطة مثل البلانك أو الاسكوات أو الضغط. اختلال التوازن الهرموني خاصة عند النساء ومعظمهن لديهن اضطراب فى هرمونات التستوستيرون، والإستروجين، وهرمونات الغدة الدرقية، ما يزيد دهون البطن ويقلل معدلات حرق الدهون بالجسم. روتين غير منتظم، وتغيير مواعيد الأكل والنوم دائما، يؤثر على نظام الجسم لأن الايض يعتمد على الانتظام وليس الكمال، لذا يجب ثبات مواعيد الطعام والنوم حتى ولو بشكل بسيط، ونلاحظ الفرق بعدها. الجلوس لفترات طويلة وقلة حركة الجسم، مايوقف انزيمات حرق الدهون ويبطئ الدورة الدموية، لذا يجب التخلى عن هذه العادة وكثرة الحركة وممارسة رياضة المشى باستمرار. مشاكل صحية كامنة، مثل قصور الغدة الدرقية أو مقاومة الإنسولين أو تكيس المبايض عند البنات أو السكري،

كل هذه الأمراض تؤثر على الهرمونات وعلى طريقة الجسم في تخزين الدهون، وهنا يجب الذهاب إلى طبيب مختص لتشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب لتجنب السمنة الموضعية والكرش.

