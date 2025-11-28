احذري، المكملات الغذائية وحدها لا تكفي بعد الأربعين

18 حجم الخط

بعد الأربعين تحتاج النساء الاهتمام بالصحة لتجنب حدوث شيخوخة مبكرة خاصة أن أعراض انقطاع الطمث تبدأ فى الظهور حيث الهبات الساخنة والتقلبات المزاجية.

ويجب على النساء بعد عمر الأربعين الأعلى عن السلوكيات الخاطئة فى الغذاء والحياة بشكل عام حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إنه مهما تناول النساء نمكملات غذائية بعد الأربعين لا قيمة لها بدون تعديل لأسلوب الحياة والغذاء، وكثيرا من النساء بعد الأربعين تتأثر الطاقة لديهن بعوامل اساسية وبالتالى المكملات وحدها لا تعالج الإرهاق وقلة الطاقة لو يوجد هلل بالجسم.

سلوكيات خاطئة تقلل طاقة الجسم

وأضاف مسعد، أن هناك عوامل عديدة تقلل الطاقة بالجسم، منها:-

السهر وقلة النوم، يسببان اضطراب الشهية والهرمونات ما يزيد التعب.

الكافيين الزائد يسبب خفقان وقلق يتبعه هبوط في الطاقة.

اضطرابات الهرمونات، وهى تقلبات ما قبل أو حول سن اليأس وقصور الغدة الدرقية يزيد الإرهاق.

السكريات السريعة، تسبب قفزات وهبوط في سكر الدم ما يسبب نعاسا وتعبا.

نقص العناصر، خصوصا الحديد وB12 وD.

قلة الحركة، وعدم الانتظام في التمرين يقلل القدرة والتحمل.

النساء بعد الأربعين

وتابع، أن المكملات وحدها غير كافي إذا كان النوم سيئ، والسكر متقلب، والهرمونات مضطربة، وبالتالى أي منشط سيعطى حلول مؤقتة ولا يعالج السبب نفسه.

نصائح مهمة يجب إتباعها بعد الأربعين

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك نصائح مهمة يحب اتباعها بعد الأربعين حفاظا على الصحة، منها:-

النوم من 7 إلى 8 ساعات مع تثبيت مواعيد للنوم وتقليل الشاشات قبل النوم.

تقليل أو منع الكافيين وممنوع تناوله آخر 6 إلى 8 ساعات قبل النوم، ومنع مشروبات الطاقة.

عمل فحوصات طبية لمعرفة العناصر الغذائية الناقصة بالجسم وعلاجها تحت إشراف طبى.

تناول أكلات صحية بكل وجبة، وتقليل السكريات السريعة.

ممارسة تمارين مقاومة من 3 إلى 4 أيام مع المشى من 2 إلى 3 أيام مشي سريع وهوائي متوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.