خارج الحدود

الفرصة الأخيرة، اجتماعات بين وفدي أمريكا وأوكرانيا لوقف الغزو الروسي

الاجتماع الأمريكى
الاجتماع الأمريكى الأوكراني في فلوريدا، فيتو
أوكرانيا، تشهد ولاية فلوريدا الأمريكية، الاجتماعات بين واشنطن وكييف بشأن خطة السلام، بين المفاوضين الأوكرانيين برئاسة رستم عمروف، ووزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، يرافقه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

انطلاق الاجتماع الأمريكى الأوكراني فى ولاية فلوريدا

وعلى صعيد الاجتماع الأمريكى الأوكراني، ذكر وزير الخارجية ماركو روبيو، أن محادثات فلوريدا تهدف إلى "تحديد مسار" يؤدي إلى أوكرانيا ذات سيادة.

من جانبه، اشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إلى تحقيق تقدما ملموسا في المحادثات، وعبر عن امتنان بلاده للدور الأمريكى.

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الخميس الماضى، إن الوفدين الأوكراني والأمريكي سيجتمعان قريبًا للعمل على صيغة خضعت للنقاش في محادثات بجنيف تستهدف إحلال السلام وتوفير ضمانات أمنية لكييف.

تكليفات زيلينسكي للوفد الأوكراني المفاوض فى أمريكا

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، في كلمته المسائية المصورة وقتها: "سيجتمع فريقنا مع ممثلين أمريكيين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب المواقف بشأن النقاط التي توصلنا إليها نتيجة المحادثات في جنيف في شكل يقودنا على طريق السلام والضمانات الأمنية".

 

وتابع الرئيس الأوكراني، "سيكون هناك اجتماع للوفدين، وسيكون الوفد الأوكراني مستعدًا استعدادًا جيدًا وسيركز على العمل الهادف".

زاخاروفا: أوكرانيا تستغل الهجمات لعرقلة محادثات السلام

مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، روسيا تكشف أهداف الهجوم الليلي على أوكرانيا

 

 

أوكرانيا ولاية فلوريدا المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف روبيو ويتكوف كوشنر الرئيس الأوكراني زيلينسكي

