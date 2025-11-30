زاخاروفا: أوكرانيا تستغل الهجمات لعرقلة محادثات السلام

18 حجم الخط

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، الهجمات التي شنتها أوكرانيا ضد ناقلات النفط في البحر الأسود والبنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين.

صرف الانتباه عن فضيحة الفساد

ولفتت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أعلنت تورطها بشكل شبه كامل عن الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأسود وعلى اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، ونشرت أدلة مصورة في وسائل إعلامها.

وقالت زاخاروفا: إن أوكرانيا تستغل الهجمات لعرقلة محادثات السلام وصرف الانتباه عن فضيحة الفساد، وفق تعبيرها.

كما رأت أن الهجمات مرتبطة مباشرة بمحاولات عرقلة الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، داعية جميع الأطراف الرشيدة لإدانتها.

ولفتت إلى ضرورة إعطاء التقييم المناسب للإجراءات التخريبية التي تنفذها أوكرانيا.

جاء هذا بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أوروبا أبعدت نفسها عن المشاركة في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا بعدما أفسدت جميع الاتفاقات السابقة.

أوروبا فشلت في الاتفاق الأول للتسوية في فبراير

وقال لافروف في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن أوروبا فشلت في الاتفاق الأول للتسوية في فبراير 2014.

وتابع: أوروبا فشلت في تنفيذ اتفاقات مينسك، عندما انهارت اتفاقات إسطنبول بناء على طلب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، وبموافقة أوروبا أو على الأقل من دون أي اعتراض منها.

وتعليقًا على احتمال مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات، أوضح وزير الخارجية الروسي بقوله: "هذا الأمر لم يُناقش عمليا".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تجري مفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية مع الولايات المتحدة فقط.

شركة خط أنابيب بحر قزوين

يذكر أن القوات الأوكرانية كانت هاجمت خلال الساعات الماضية، محطة تحميل شركة خط أنابيب بحر قزوين باستخدام القوارب المسيرة قرب مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية مما تسبب بأضرار جسيمة لأحد المراسي العائمة.

وذكر الاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان في بيان، أن هجومًا إرهابيًا نفّذ بواسطة قوارب مسيرة في مياه المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، مؤكدًا تعرض مرسى عائم لأضرار بالغة.

