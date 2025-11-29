انفجارات قوية تهز كييف وأنباء عن هجوم روسي واسع النطاق

18 حجم الخط

أفادت تقارير، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب إفادات من رئيس بلدية المدينة وشهود عيان.

وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، على "تليجرام": "انفجارات في العاصمة. جرى تفعيل الدفاعات الجوية. هجوم العدو مستمر".

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، في أعقاب استمرار الحرب بين البلدين منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في فبراير عام 2022.



ذكرت وكالة "بلومبردج" قبل قليل أن وفدا أوكرانيا رفيع المستوى يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء جولة جديدة من المناقشات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن خطة السلام.

ويضم الوفد الأوكراني كلًّا من رستم عميروف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، وسيرغي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات في فلوريدا مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر. ويأتي هذا اللقاء في وقت يستعد فيه ويتكوف للسفر إلى روسيا، الأسبوع المقبل، على رأس وفد أمريكي لمحادثات مماثلة بذات الخصوص.

وبحسب "بلومبرج" كشفت تسريبات عن مكالمة هاتفية الشهر الماضي بين ويتكوف ومسؤول رفيع في الكرملين، أن المبعوث الأمريكي اقترح العمل المشترك على صياغة خطة لأوكرانيا. وجاءت هذه التطورات بعد أن وجهت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنذارا نهائيا لكييف بالموافقة على شروط الصفقة قبل عيد الشكر.

وشهدت وثيقة الصفقة تعديلات مهمة تم من خلالها تجزئة القضايا الأكثر إشكالية، وذلك بعد مفاوضات مكثفة في جنيف وضغوط من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية لم تؤخذ بالاعتبار في العديد من جوانب المفاوضات، حيث استبعدت إلا في المناقشات الثنائية التي تكون فيها مدخلاتها "ضرورية" كتحديد الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة.

تأتي زيارة الوفد الأوكراني في لحظة حرجة يواجه فيها فلاديمير زيلينسكي ضغوطا محلية متصاعدة بسبب فضيحة فساد مدوية، أطاحت بأقرب حلفائه ومساعده الأول أندريه يرماك - الذي كان يقود محادثات السلام - حيث اضطر لتقديم استقالته يوم الجمعة.

