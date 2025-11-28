بولندا: فضيحة الفساد في أوكرانيا خبر سيئ لأوروبا

18 حجم الخط

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الجمعة، إن وارسو تنتظر من كييف توضيحات بشأن فضيحة الفساد الأخيرة.

وأضاف كوسينياك-كاميش، معلقا على الأنباء الأخيرة حول إجراء مداهمات في مقر أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي: "هذه ليست أنباء جيدة لـ أوكرانيا، كما أنها ليست أنباء جيدة لبولندا وأوروبا الغربية. ونحن ننتظر توضيحات رسمية في هذا الشأن".

الفساد في أوكرانيا يعرقل انضمامها للاتحاد الأوروبي

وتابع: إن فضائح الفساد من هذا النوع لا تسهل، بل على العكس، تعقد احتمال انضمام أوكرانيا النظري إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن: "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن يتحقق دون تحقيق شفافية حقيقية في مجال مكافحة الفساد".

يذكر أن النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أفاد بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP) يجريان عمليات تفتيش في مقر يرماك، وذلك في أعقاب فضيحة الفساد التي اندلعت في أوكرانيا. وقد أكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) إجراء عمليات التفتيش في مقر يرماك، مشيرا إلى أن الإجراءات تجري في إطار التحقيقات الجارية.

