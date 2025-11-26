ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، مؤكدًا أن الحوار بين الجانبين يسير بشكل إيجابي.



وأوضح ترامب أن عددًا كبيرًا من بنود اتفاق السلام قد جرى التوافق عليه بالفعل، مشيرًا إلى أن مسار الصراع على الأرض يتحرك في اتجاه واحد، بما قد يجعل بعض الأراضي المتنازع عليها تنتقل إلى السيطرة الروسية في نهاية المطاف.

وأكد أن على كييف القبول بالصفقة المقترحة، محذرًا من أن الحرب قد تستمر لسنوات في ظل التفوق العددي للقوات الروسية على الجيش الأوكراني.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن اجتماعًا بين ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقرر عقده الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن قضايا الحدود تُناقش حاليًا ضمن إطار التسوية الشاملة.



وشدد على أن كل طرف في النزاع سيكون مطالبًا بتقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى اتفاق متوازن.

كما لفت ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق يعد خطوة ضرورية قبل الزيارة المرتقبة لزيلينسكي إلى الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن أوروبا ستكون شريكًا أساسيًا في ضمانات الأمن المستقبلية، مؤكدًا أن الدول الأوروبية معنية بشدة بوضع حد للصراع الدائر في أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.