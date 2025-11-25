تقارير: واشنطن تقترب من اتفاق سلام جديد لأوكرانيا يمنح كييف قدرة عسكرية أكبر

18 حجم الخط

ذكرت وكالة “أ ف ب” في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع قوله: إن هناك نسخة جديدة من خطة السلام الأمريكية أفضل بكثير بالنسبة لكييف.

نسخة جديدة من خطة السلام الأمريكية

وأكدت وكالة “ أ ف ب” أن النسخة الجديدة تسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بجيش قوامه 800 ألف جندي مقابل 600 في النسخة السابقة.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: إن الاتفاق بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا أصبح قريبا جدا، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا.

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

وأضاف ترامب: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا.. إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا وكنت أعتقد أنه كذلك".

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: مستعدون لمناقشة النقاط الحساسة في اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.



وأضاف زيلينسكي: مستعدون للمضي قدما في إطار اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.

وفي السياق ذاته أعلن مدير مكتب زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال يومين لإنهاء اتفاق السلام.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.



