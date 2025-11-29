مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، روسيا تكشف أهداف الهجوم الليلي على أوكرانيا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن قواتها شنت ضربة مكثفة الليلة الماضية بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع الطاقة التي تضمن عملها.

مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، روسيا تكشف أهداف هجوم اليل على أوكرانيا

وكسفت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الحصاد الأسبوعي لعمليات قواتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وجاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أشار إلى أن هذه الغارة نفذت ردا على الهجمات الأوكرانية على المواقع المدنية في روسيا، مؤكدة أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة.

الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال 24 ساعة

وأفاد التقرير بأن القوات الروسية واصلت تقدمها داخل مدينتي كراسنوارميسك (بوكروقسك) وديميتروف (ميرنوجراد) في دونيتسك، وصد الهجمات التي شنها العدو بهدف فك الحصار عن قواته المحاصرة هناك.

ووصلت حصيلة الخسائر الأوكرانية في محور كراسنوارميسك إلى نحو 290 جنديا خلال آخر يوم، حسب التقرير.

وكشفت الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 1255 جنديا.

وفي المقابل نفذت أوكرانيا هجوما باستخدام القوارب المسيرة استهدف خط أنابيب روسي في بحر قزوين.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في خسائر كبيرة لكلا الجانبين، وذلك في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الأمريكية لوقف الحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام.

