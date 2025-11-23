أستاذ بالناتو: أوروبا تتمنى تجميد الحرب الروسية الأوكرانية

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية التي تحصل عليها أوكرانيا تُعد من أقوى الأنظمة الدفاعية عالميًا، وما يجعلها مهمة وصعبة التعويض هو امتلاكها مزيجًا من القوة التقنية العالية والفعالية العملياتية، رغم قابليتها للاختراق في بعض الحالات.

وأوضح أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لا يقتصر على التسليح فقط، بل يمتد إلى توفير قدرات استخباراتية متطورة تمثل عنصرًا حاسمًا في تطورات سير العمليات العسكرية.

تحول في فلسفة أوروبا: من السلم إلى الأمن لتحقيق الاستقرار

,أشار غنيم إلى أن أوروبا كانت تعتبر السلام طريقًا لازدهارها وتقدمها، إلا أنها باتت تنظر إلى الأمن بوصفه المدخل الأساسي لتحقيق السلم والاستقرار في ظل التهديدات المتصاعدة.

وأوضح أن أوروبا أصبحت فاعلًا رئيسيًا وصاحبة قرار في الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن فلسفتها تقوم على عدم اللجوء للحرب في إطار الديمقراطية بين الحلفاء.

رغبة أوروبية في تجميد الحرب واستعادة قوة أوكرانيا

وأوضح الخبير العسكري أن أوروبا تتمنى تجميد الحرب الروسية الأوكرانية، وتسعى إلى وقف القتال مؤقتًا بهدف إعادة بناء قوة أوكرانيا وتعزيز قدراتها، بما يحقق التوازن ويمنحها فرصة لاستعادة نفوذها العسكري والمؤسسي.

بوتين ومراهنة على اللحظة السياسية في واشنطن

,أكد سيد غنيم أن امتلاك روسيا قدرات عسكرية ونووية إلى جانب استمرارها في التصنيع يُعد عنصر قوة للرئيس الروسي.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين يسعى لاستغلال فرصة وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة — إذا عاد لحكم الولايات المتحدة — لتنفيذ أهدافه من هذه الحرب وتحقيق مكاسب استراتيجية على الساحة الدولية.

