الكرملين يكشف عواقب فضيحة الفساد في أوكرانيا

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين بيسكوف، أن فضيحة الفساد المتفاقمة في أوكرانيا تضعف البنية السياسية للبلاد، وتنذر بعواقب سلبية في المستقبل.

فضيحة سياسية

وقال بيسكوف، في تصريح لقناة (VGTRK): "أوكرانيا تشهد باستمرار توسع فضيحة سياسية، فضيحة فساد تهز، في واقع الأمر، النظام السياسي للبلاد من جميع جوانبه".

وأضاف: "ما العواقب المتوقعة؟ من الواضح أنها ستكون بالغة السلبية. لكن توقع طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة أمر صعب، ولا أعتقد أن بإمكان أحد توقعها بدقة الآن. الموقف بالنسبة لأوكرانيا غاية في الصعوبة".

تأتي تصريحات بيسكوف في ظل تطورات متسارعة لـ"عملية ميداس"، التي أطلقتها الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد، والتي بدأت باستهداف رجل الأعمال تيمور مينديتش—المدعو إعلاميا بـ"محفظة" زيلينسكي—ولم تلبث أن وصلت إلى أرفع المستويات في السلطة، حيث وجّه الادعاء اتهامات رسمية إلى وزراء سابقين، من بينهم رؤساء سابقون لوزارتي العدل والطاقة، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء.

وامتدت التحقيقات اليوم لتشمل أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، الذي يوصف بـ"الذراع الأيمن" لرئيس نظام كييف، حيث جرت مداهمات في مكتبه صباح اليوم.

بولندا: فضيحة الفساد في أوكرانيا خبر سيئ لأوروبا

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الجمعة، إن وارسو تنتظر من كييف توضيحات بشأن فضيحة الفساد الأخيرة.

وأضاف كوسينياك-كاميش، معلقا على الأنباء الأخيرة حول إجراء مداهمات في مقر أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي: "هذه ليست أنباء جيدة لـ أوكرانيا، كما أنها ليست أنباء جيدة لبولندا وأوروبا الغربية. ونحن ننتظر توضيحات رسمية في هذا الشأن".

الفساد في أوكرانيا يعرقل انضمامها للاتحاد الأوروبي

وتابع: إن فضائح الفساد من هذا النوع لا تسهل، بل على العكس، تعقد احتمال انضمام أوكرانيا النظري إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن: "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن يتحقق دون تحقيق شفافية حقيقية في مجال مكافحة الفساد".

يذكر أن النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أفاد بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP) يجريان عمليات تفتيش في مقر يرماك، وذلك في أعقاب فضيحة الفساد التي اندلعت في أوكرانيا.

وأكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) إجراء عمليات التفتيش في مقر يرماك، مشيرا إلى أن الإجراءات تجري في إطار التحقيقات الجارية.

