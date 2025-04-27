محافظ القليوبية يتفقد صوامع القمح والحصاد ويؤكد: المحصول مبشر والإنتاجية وفيرة (فيديو وصور)

قام محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، بجولة تفقدية موسعة اليوم، شملت عددًا من صوامع تخزين القمح وحقول زراعية، وذلك لمتابعة عمليات توريد المحصول والتأكد من جاهزية الصوامع لاستقبال الأقماح من المزارعين، وذلك بحضور اللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة وحلمي الزهيري وكيل وزارة التموين.

وقدمت “فيتو” في بث مباشر عملية الحصاد.. حيث استهل المحافظ جولته بتفقد مركز تجميع مطحن بنها، ثم توجه إلى صومعة بنها الواقعة أمام توشيبا العربي، واختتم جولته الميدانية بتفقد حقل قمح "المختار" بقرية سندنهور على مساحة 3 أفدنة.



وخلال تفقده لحقول القمح، أعرب المهندس أيمن عطية عن تفاؤله بالمحصول هذا العام، مؤكدًا أنه "مبشر بالخير" وأن متوسط إنتاجية الفدان يتراوح ما بين 20 إلى 24 أردبًا، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش الجولة، أكد محافظ القليوبية على الأهمية القصوى لتطبيق معايير السلامة والأمان داخل الصوامع، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة طفايات الحريق وصلاحيتها للعمل في حال حدوث أي طارئ. كما أكد على الالتزام الكامل بالمعايير والإجراءات المتبعة في استلام عينات القمح وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من حيث نسبة الرطوبة والجودة العامة.

محافظ القليوبية: إنتاجية الفدان القمح تتجاوز التوقعات

وأضاف محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية أن ما رأيناه يدعو للتفاؤل فمحصول هذا العام مبشر للغاية، وإنتاجية الفدان تتجاوز التوقعات، وهذا بفضل جهود مزارعينا الكرام والسياسات الزراعية الرشيدة التي تتبعها الدولة."

وأكد المحافظ أننا نولي اهتمامًا بالغًا بسلامة وجودة تخزين الأقماح، ولذلك أكدت خلال جولتي على ضرورة تطبيق كافة معايير السلامة داخل الصوامع، والتأكد من جاهزية كافة التجهيزات لمواجهة أي طارئ. كما شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية في استلام الأقماح وفحص العينات لضمان توريد محصول مطابق للمواصفات التي وضعتها الدولة.

وأضاف عطية أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وتجهيز المعامل لضمان سلامة الغذاء وتقليل الفاقد. وهناك فريق متكامل من وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والزراعة متواجد داخل الصوامع ومراكز التجميع لمتابعة عمليات الاستلام والتأكد من سلامتها."

محافظ القليوبية يشهد حصاد محصول القمح بالقليوبية

ووجه محافظ القليوبية كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين وتذليل أي عقبات تواجههم خلال عمليات الحصاد والتوريد.. هدفنا هو تسريع وتيرة استلام الأقماح في الصوامع المخصصة لضمان حصول مزارعينا على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن. مجهوداتهم مقدرة ونحن حريصون على دعمهم وتوفير كل سبل الراحة لهم."

وقد حضر الجولة التفقدية المهندس محمد أمين محمد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وحلمي الزهيري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها، وذلك للمتابعة والتنسيق وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم في محافظة القليوبية يبلغ 38455 فدانًا، مشيرًا إلى أن عمليات الحصاد تسير بصورة منتظمة، حيث تم حتى الآن حصاد 15 ألف فدان.

بدوره، صرح المهندس محمد أمين محمد وكيل وزارة الزراعة بأنه تم حتى الآن توريد 5170 طنًا من محصول القمح إلى صوامع المحافظة، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم في أسرع وقت.

محافظ القليوبية يتابع حصاد محصول القمح، فيتو

محافظ القليوبية يتابع حصاد محصول القمح، فيتو

محافظ القليوبية يتابع حصاد محصول القمح، فيتو

محافظ القليوبية يتابع حصاد محصول القمح، فيتو

محافظ القليوبية يتابع حصاد محصول القمح، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.