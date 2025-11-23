رئيس مياه القناة يجتمع مع مسئوولي التعاونية للبناء والإسكان لحل مشكلة أرض الجمعيات بالإسماعيلية

18 حجم الخط

عقد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم اجتماعا مع مسئوولى الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لحل مشكلة أرض الجمعيات بالإسماعيلية.

مناقشة آليات الأعمال المطلوبة لحل مشكلة أرض الجمعيات

وذلك فى ضوء توجيهات الواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمناقشة اليات تنفيذ الاعمال المطلوبة لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أرض الجمعيات ونهوها لتسريع الخطوات نحو الاعتماد والتنفيذ بحضور عدد من رؤساء القطاعات المعنية بشركة محافظات القناة.

جانب من الاجتماع، فيتو

وقد اوضح رئيس الشركة الاستعداد التام للشركة للمساهمة فى حل مشكلة الصرف الصحى بأرض الجمعيات.

إعداد جدول بالاعمال المطلوبة

حيث أكد ان الشركة قد قامت بتقديم "جدول الكميات بالإعمال الفنية" المطلوب تنفيذها للجمعية المشتركة لطرح مناقصة محدودة عن طريق الاتحاد التعاوني الاسكاني وفي انتظار اعتماد مجلس إدارة الاتحاد التعاوني وطرح المناقصة للتنفيذ والاشراف عليها.

جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع تم مناقشة تفاصيل الاشراف الفنى للشركة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بمنطقة أرض الجمعيات بنطاق حى ثالث الاسماعيلية، كما تم الاتفاق على بنود الاعمال ومدة الاشراف، وكذا مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع، مع المتابعة الميدانية المستمرة لتفيذ الاعمال طبقا للكود المصرى.

وفى سياق متصل أشار مسؤولى الاتحاد التعاوني الإسكاني ان سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الانتهاء من اعتماد المقايسات الفنية وطرحها كمناقصة محدودة للبدء في تنفيذ الأعمال وتقوم شركة محافظات القناه بالأشراف على التنفيذ طبقا للمخطط الزمنى للمشروع.

