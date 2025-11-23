الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة يجتمع مع مسئوولي التعاونية للبناء والإسكان لحل مشكلة أرض الجمعيات بالإسماعيلية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
18 حجم الخط

عقد اللواء أحمد رمضان  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة،  اليوم اجتماعا مع مسئوولى الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لحل مشكلة أرض الجمعيات بالإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يطلق خطة حاسمة لتسريع إنجازات "أرض الجمعيات"

قبل انطلاق ماراثون المرحلة الثانية، تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)

 

مناقشة آليات الأعمال المطلوبة لحل مشكلة أرض الجمعيات 

وذلك فى ضوء توجيهات الواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمناقشة اليات تنفيذ الاعمال المطلوبة لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أرض الجمعيات ونهوها لتسريع الخطوات نحو الاعتماد والتنفيذ بحضور عدد من رؤساء القطاعات المعنية بشركة محافظات القناة.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وقد اوضح رئيس الشركة الاستعداد التام للشركة للمساهمة فى حل مشكلة الصرف الصحى بأرض الجمعيات. 

 

إعداد جدول بالاعمال المطلوبة 

 

حيث أكد ان الشركة قد قامت بتقديم "جدول الكميات بالإعمال الفنية" المطلوب تنفيذها للجمعية المشتركة لطرح مناقصة محدودة عن طريق الاتحاد التعاوني الاسكاني وفي انتظار اعتماد مجلس إدارة الاتحاد التعاوني وطرح المناقصة للتنفيذ والاشراف عليها.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع تم مناقشة تفاصيل الاشراف الفنى للشركة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بمنطقة أرض الجمعيات بنطاق حى ثالث الاسماعيلية، كما تم الاتفاق على بنود الاعمال ومدة الاشراف، وكذا مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع، مع المتابعة الميدانية المستمرة لتفيذ الاعمال طبقا للكود المصرى.

 

وفى سياق متصل أشار مسؤولى الاتحاد التعاوني الإسكاني ان سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الانتهاء من اعتماد المقايسات الفنية وطرحها كمناقصة محدودة للبدء في تنفيذ الأعمال وتقوم شركة محافظات القناه بالأشراف على التنفيذ طبقا للمخطط الزمنى للمشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرض الجمعيات بالإسماعيلية ارض الجمعيات أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الاتحاد التعاوني الإسكاني الاسماعيلية الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

مواد متعلقة

سكرتير عام الإسماعيلية يتابع استعدادات افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بالقنطرة شرق

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بمنطقة شرق البحيرات

رئيس مياه القناة يتفقد جاهزية نقطة المعدات المركزية بمدينة بورفؤاد

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية