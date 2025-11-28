مياه القناة: إصلاح خط نفق السويس واستمرار أعمال التطهير بحي الضواحي ببورسعيد

18 حجم الخط

أعلن اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظات القناة، الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي بمنطقة النفق محافظة السويس، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والملس بحي الضواحي ببورسعيد، والانتهاء من أعمال شفط المياه بعد إصلاح كسر مياه الشرب التابع لهيئة قناة السويس ببورسعيد.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي

وقال اللواء أحمد رمضان رئيس مياه مياه القناة، إنه تم انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 280 مم بمنطقة نفق السويس، والمغذي لمزرعة الدواجن بالمحافظة، والدولية لاستصلاح الأراضي، وبعض المناطق المجاورة.

إصلاح كسر مفاجئ لخط مياه داخل جسر ترعة السويس بالإسماعيلية

كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط 8 بوصة داخل جسر ترعة السويس بمنطقة فايد، وتم تركيب عداية حديد قطر 6 بوصة علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى، وذلك لتغذية مناطق أبو سالم، وأبو نصر الله، والقرمانيه، وفوزى الجبل، وأبوبلح، وتم اصلاح كسر خطى الكلور بمحطة التوطين.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

استمرار تطهير شنايش الأمطار

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، استمرار أعمال التطهير لشنايش الأمطار، بالإضافة إلى تطهير وملس حي الضواحي منطقة القابوطى، ومدينة بورفؤاد، وحى الشرق، ومنطقة البازار، بالإضافة إلى شفط المياه بعد إصلاح كسر مياه الشرب التابع لهيئة قناة السويس بشارع النصر بـمحافظة بورسعيد، مشددا على تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

وأضاف رمضان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور وتنفيذ الخطة الموضوعة فى مجال تقليل الفاقد والاحلال والتجديد للمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات وأثره الفعال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى متابعة ودراسة جميع الأصول غير المستغلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث، ووضع خطط واضحة لاستثمارها بما يرفع مستوى الشركة ويعزز كفاءتها التشغيلية، ويضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواردها، بما ينعكس إيجابيًا على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

