علاج فروة الرأس الدهنية والقشرة، بالأعشاب الطبيعية، فروة الرأس الدهنية والقشرة من أكثر المشاكل الشائعة بين الرجال والنساء، حيث تسبب الإزعاج وتؤثر على مظهر الشعر وصحته.





تنشأ مشكلة الدهون الزائدة نتيجة الإفراز المفرط للزيوت الطبيعية من الغدد الدهنية، بينما تنتج القشرة غالبًا عن تكاثر فطر مالاسيزيا أو جفاف الفروة أو تراكم بقايا منتجات الشعر.



ومع ازدياد الاهتمام بالحلول الطبيعية، برزت الأعشاب والزيوت الطبيعية كوسائل فعّالة للتخلص من هذه المشاكل دون الحاجة إلى المواد الكيميائية القاسية.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن استخدام الأعشاب الطبيعية، يمثل حلًا آمنًا وفعّالًا لفروة الرأس الدهنية والقشرة، والالتزام بروتين علاجي أسبوعي، مع الاهتمام بالغذاء وشرب الماء وتقليل المنتجات الكيميائية سيؤدي إلى نتائج واضحة خلال أسابيع قليلة، ويترك الشعر صحيًا، لامعًا، وفروة الرأس منتعشة وخالية من القشرة.



شاي البابونج: تهدئة فروة الرأس وتنظيفها

يُعرف البابونج بفوائده المهدئة والمطهّرة، إذ يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب والبكتيريا تساعد على تهدئة الحكة وتخفيف القشرة.

طريقة الاستخدام:

غلي ملعقتين صغيرتين من أزهار البابونج المجفف في كوب ماء.

تركه حتى يبرد ثم استخدامه لشطف فروة الرأس بعد غسلها بالشامبو.

تكرار الروتين مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يقلل الإفرازات الدهنية وينظف بصيلات الشعر من الشوائب، ويترك الشعر برائحة منعشة.

النعناع: تعزيز الانتعاش وتحفيز الدورة الدموية

يحتوي النعناع على المنثول الذي يمنح شعورًا بالانتعاش ويحفّز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

طريقة الاستخدام:

مزج بضع قطرات من زيت النعناع مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو الزيتون.

تدليك فروة الرأس به لمدة 5-10 دقائق قبل غسل الشعر.

هذا التدليك يقلل الإفرازات الدهنية ويهدئ الحكة الناتجة عن القشرة، كما يمنح الشعر انتعاشًا طبيعيًا.

زيت شجرة الشاي: القضاء على الفطريات وتنظيف الفروة

يتميّز زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في مكافحة الفطر المسؤول عن القشرة وتنظيف فروة الرأس من الدهون الزائدة.

طريقة الاستخدام:

إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الشامبو أو مزجه بزيت ناقل لتدليك الفروة مباشرة.

يُنصح باستخدامه مرتين أسبوعيًا لتجنب أي تهيج محتمل، لأنه قوي التركيز وقد يسبب حساسية إذا استُخدم بشكل مفرط.

نصائح عملية للعناية بفروة الرأس الدهنية والقشرة

ماسكات لفروة الرأس

إلى جانب استخدام الأعشاب والزيوت، هناك بعض الإجراءات التي تساعد على التحكم بالمشكلة بشكل طبيعي:

غسل الشعر بانتظام: مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو لطيف لتجنب تراكم الزيوت والأوساخ.

شرب الماء بكمية كافية: حيث يقلل الجفاف من الإفرازات الدهنية المفرطة.

اتباع نظام غذائي متوازن: غني بالخضروات والفواكه والبروتينات، مع التركيز على عناصر مثل الزنك وفيتامين B لتقليل مشاكل فروة الرأس.

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية والمنتجات الكيميائية: لتجنب زيادة التهيج والقشرة.

دمج الأعشاب للحصول على فوائد مزدوجة

يمكن تحضير محلول يجمع بين عدة أعشاب لتحقيق أقصى فائدة:

مثال: شاي البابونج مع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي لشطف الشعر بعد الغسل، ليجمع بين التطهير وتهدئة الفروة.

أو مزج زيت النعناع مع الشامبو الطبيعي لتقليل الدهون وتحفيز نمو الشعر الصحي.

