الشباب والرياضة تطلق مشروع "تلعب كورة" لاكتشاف المواهب بدمياط

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور محمد فوزي، مشروعها الرياضي الأكبر "تلعب كورة"، أول منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل ورعاية المواهب الكروية على مستوى المحافظة للفترة من 2025 حتى 2028، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اكتشاف جيل جديد من اللاعبين

وقال الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ان المشروع يهدف لاكتشاف جيل جديد من اللاعبين الموهوبين من سن 8 الى 16 عاما داخل المدارس ومراكز الشباب والأكاديميات، مع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لتسجيل جميع العناصر الواعدة، تمهيدا لتأهيلهم وإلحاق المتميزين منهم بالأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية.

وأكد الدكتور محمد فوزي، مدير المديرية، ان المشروع خطوة نوعية وغير مسبوقة في دمياط، مشيرا الى موافقة المحافظ على فكرته بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر مليئة بالمواهب الكروية مثل محمد صلاح.

برامج وانشطة متكاملة لتطوير المواهب

يشمل المشروع تشكيل 10 لجان كشف تغطي جميع الإدارات الشبابية، وتنظيم "يوم الموهبة" شهريا داخل كل مركز شباب، مع تطبيق نظام تقييم دقيق للمهارات الفنية والبدنية وفق أحدث المعايير العالمية، تحت إشراف لجان فنية متخصصة.

كما يتضمن المشروع إنشاء 4 مراكز تدريب إقليمية في دمياط الجديدة، فارسكور، كفر سعد، ورأس البر، تديرها فرق فنية متكاملة تضم مدربين متخصصين وأخصائيين في اللياقة والتغذية والنفس الرياضي، مع توفير تدريبات مجانية للمتميزين ثلاث مرات أسبوعيا.

دوري المواهب وشراكات استراتيجية

يشهد المشروع إطلاق دوري "مواهب دمياط"، أول دوري مخصص لأصحاب القدرات الاستثنائية الذين اجتازوا مراحل التقييم، مع دعوة الأندية الكبرى لمتابعة اللاعبين واختيار العناصر القادرة على الانضمام لصفوفها.

ويعتمد المشروع على شراكات استراتيجية مع الجامعات، والمستشفيات المتخصصة، والشركات الراعية، الى جانب نظام الكتروني متكامل لإدارة بيانات المواهب داخل المحافظة.

توقعات مستقبلية: نحو 2000 موهبة خلال 3 سنوات

يتوقع المشروع خلال ثلاث سنوات اكتشاف 2000 موهبة، وتسجيل 300 لاعب داخل المراكز الإقليمية، وترقية ما لا يقل عن 30 لاعبا سنويا للأندية الكبرى، بالإضافة الى تشكيل منتخب خاص باسم "موهوبي دمياط" للمشاركة في البطولات المحلية.

