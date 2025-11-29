إلغاء الانتخابات بالدائرة الثالثة الفيوم والرابعة أسيوط وأبو تيج والأقصر

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء انتخابات الدائرة الثالثة بالفيوم، والدائرة الرابعة أبو تيج وأسيوط على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.

كما قضت الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات بدائرة إسنا وأرمنت والأقصر.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:



إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.



إلغاء جولة الإعادة.



وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.