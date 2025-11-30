الأحد 30 نوفمبر 2025
ماذا يعنى إحالة عدد من الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض؟

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو
شهدت الساعات القليلة الماضية، الإعلان عن صدور قرار المحكمة الإدارية العليا، بإحالة عدد من الطعون على نتيجة الانتخابات لمحكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.

 

وبدورها ترصد "فيتو" أسباب صدور ذلك القرار، وفقًا لاختصاص كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض فيما يتعلق بالطعون الانتخابية وفقًا لنصوص الدستور.


قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستوري، إن نصوص الدستور نظمت آليات وضوابط الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات واختصاص كل محكمة بشأنها.

 

وأضاف في تصريح خاص، تنص المادة 210 من الدستور على أنه "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

صحة عضوية أعضاء مجلس النواب

وتابع كما تنص المادة (۱۰۷) من الدستور على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم."

محكمة القضاء الإدارى


وأضاف، وفقًا لتلك النصوص، فتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ونتائج الانتخابات، التي قبل اكتساب العضوية.

وتابع، بينما تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات ونتائج الانتخابات بالفوز واكتساب العضوية، بمعنى أنها تختص بالفصل في الطعون على صحة عضوية أي من المرشحين الفائزين بالانتخابات وأصبحوا أعضاء، وذلك من خلال اختصاص المحكمة الإدارية العليا التي تختص بالفصل في الطعون على نتائج الانتخابات دون أن تكون فوزًا بالعضوية.

 

وأشار إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري جاء بسبب عدم اختصاصها بنظر تلك الطعون التي كانت تتعلق بصحة العضوية.

 

وحول مصير تلك الطعون، أوضح أن محكمة النقض ستدرسها وتصدر قرارها والذي سيكون ملزمًا لمجلس النواب حال قبولها الطعون.

ماذا يعنى إحالة عدد من الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض؟

ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟

